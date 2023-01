Janeiro Branco: idealizador da campanha dá cinco dicas para se cuidar

O movimento Janeiro Branco de 2023 tem como tema “A Vida Pede Equilíbrio” e chama atenção, mais uma vez, para a importância da sociedade e dos governantes criarem uma cultura de cuidado com a saúde mental.

Necessidade que defende o idealizador do movimento, o psicólogo e palestrante mineiro Leonardo Abrahão. Segundo o profissional da saúde, sofrimentos humanos, com ou sem transtornos mentais, poderiam ser prevenidos ou melhor conduzidos se as pessoas aprendessem estratégias verdadeiramente simples para cuidar da saúde mental.