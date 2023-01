Janeiro Branco: Brasil tem 18,6 milhões de ansiosos e 13,5% deprimidos

O Janeiro Branco foi instituído por um grupo de psicólogos mineiros em 2014, movimento marcado por reflexões e planejamentos profissionais e pessoais e objetiva conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde mental (foto: Rosy/Pixabay ) Com o tema “A Vida pede Equilíbrio”, a campanha Janeiro Branco 2023 promete promover uma reflexão sobre como as pessoas têm vivido os seus dias. “A correria do dia a dia, entre equilibrar a vida pessoal e profissional e as rotinas diárias, traz a perda desse equilíbrio e, consequentemente, a diminuição da qualidade de vida, o que pode gerar adoecimento e afastamento”, explica a psicóloga da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Luana Nogueira Ferrari. a psicóloga.



A pandemia da COVID-19 gerou incertezas, medos, receios e desencadeou uma crise sem limites na A pandemia da COVID-19 gerou incertezas, medos, receios e desencadeou uma crise sem limites na saúde mental . Casos como depressão e ansiedade eclodiram no mundo todo. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que já são mais de 350 milhões de pessoas, de todas as idades, que sofrem com a doença. O Brasil assume o ranking da ansiedade, com 18,6 milhões de pessoas com o transtorno.





Janeiro Branco: ação de psicólogos mineiros

Psicóloga da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Luana Nogueira Ferrari, diz que ao longo da vida, todos podem ser afetados por problemas de instabilidade emocional de menor ou maior gravidade (foto: Arquivo Pessoal) Instituído por um grupo de psicólogos mineiros em 2014, o movimento Janeiro Branco pega carona no mês tradicionalmente marcado por reflexões e planejamentos profissionais e pessoais e objetiva conscientizar sobre a importância de colocar na lista as metas traçadas e o cuidado com a saúde mental. A campanha “Janeiro Branco” chama a atenção para as questões relacionadas à saúde mental e emocional e ganha ainda mais relevância nesse contexto.









Ao longo da vida, todos podem ser afetados por problemas de instabilidade emocional de menor ou maior gravidade. Certas situações específicas podem gerar e agravar os quadros de perturbações na saúde mental. “O mundo moderno e globalizado, por exemplo, não só trouxe comodidades tecnológicas e confortos, mas também gerou uma série de inquietudes no ser humano. É preciso ser multitarefas, competitivo, assertivo e, ainda, lidar com as cobranças internas e externas. A falha nesse processo gera frustrações e pode acarretar fraquezas e adoecimento mental”, aponta Luana Nogueira Ferrari.

Pandemia intensificou a introspeção e promoveu a solitude

De acordo com a psicóloga, tudo foi potencializado durante a pandemia. O ser humano deixou de exercer um dos seus principais papéis: o de indivíduo biopsicossocial que necessita de interação social. “As pessoas se acostumaram com o distanciamento social, as chamadas de vídeo e as reuniões on-line, deixando de lado a presença física. Esse comportamento intensificou a introspecção, gerou intolerância e promoveu a solitude. Estamos cada vez mais acostumados a estarmos sós”, frisa.

O equilíbrio é essencial para manter uma vida saudável. Estar consigo mesmo para curtir, refletir ou mesmo como uma forma de autocuidado é muito importante. Mas também, é essencial interagir com o outro, trocar vivências, experiências e conhecimentos. A vida social faz parte de uma vida saudável.

Dicas para lidar com a ansiedade e o estresse

Uma atitude preciosa para cuidar da saúde mental é criar, conscientemente, ações prazerosas no seu dia a dia (foto: Tumisu/Pixabay )