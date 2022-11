Depressão: substância presente em cogumelos alucinógenos ameniza a doença

Correio Braziliense





Os efeitos de psilocibina, substância ativa de um grupo de cogumelos alucinógenos, teve impacto significativo na redução dos sintomas da depressão (foto: Jürgen/ Pixabay ) O maior estudo clínico já realizado sobre os efeitos de psilocibina, substância ativa de um grupo de cogumelos alucinógenos, na depressão resistente a tratamento mostrou que uma única dosagem de 25mg, acompanhada de apoio psicológico, teve um impacto significativo na redução dos sintomas. A pesquisa, liderada por cientistas britânicos, foi realizada em 22 centros internacionais e publicada na revista The New England Journal of Medicine.













Os pesquisadores descobriram que os participantes relataram maior redução nos escores de depressão três semanas depois de tomar uma dose única de 25mg de psilocibina, em comparação com aqueles que tomaram a dose mais baixa, de 1mg. Alguns efeitos adversos, como dores de cabeça, náuseas, tonturas, fadiga e pensamentos suicidas, foram relatados em todos os grupos de dosagem.

"Enquanto muitos pacientes com problemas de saúde mental melhoram com os tratamentos disponíveis, um subgrupo não melhora, embora tente muitas formas diferentes de tratamento", disse James Rucker, psiquiatra do King´s College de Londres que chefiou o estudo. "As opções de tratamento são muitas vezes limitadas, com efeitos colaterais problemáticos e/ou estigma. Portanto, novos paradigmas de tratamento são necessários. A terapia com psilocibina pode ser um novo paradigma de tratamento", afirmou.

O ensaio, de fase 2, foi realizado em 10 países da Europa, nos Estados Unidos e no Canadá e incluiu 233 adultos. Os participantes receberam a psilocibina em salas especializadas projetadas para fornecer uma atmosfera não clínica e calmante. Os efeitos psicodélicos duraram entre seis a oito horas, e, durante esse tempo, um terapeuta experiente esteve no local para fornecer apoio psicológico aos voluntários. Todos os terapeutas foram submetidos a um programa de treinamento detalhado projetado para o estudo.