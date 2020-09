Cogumelos: estilo de vida que alia valor nutricional e engajamento ambiental

(foto: Pixabay)

Iguaria ainda pouco conhecida nas mesas dos brasileiros, o cogumelo é mais que um aliado especial da saúde de quem deseja melhorar o funcionamento intestinal, proteger o coração, reforçar o sistema imunológico e perder peso. O consumo desse fungo, que se tornou queridinho da gastronomia internacional, faz também parte de um estilo de vida, embora ainda distante de se popularizar no Brasil devido ao custo alto do produto. Contudo, pouco a pouco ganha cenário favorável no país, que já dispõe de grande diversidade de espécies, variedade de formas, cores e tamanhos adaptados ao clima tropical. Especialistas têm afirmado que outra vantagem é ver boa parte do cultivo ser feito por meio de sistemas ecologicamente corretos.





Não fosse pelos preços, os cogumelos teriam lugar na rotina diária do professor Arthur Oliveira Freitas, de 35 anos, e da mulher dele, a estudante Marina Braga Burgarelli, de 26. O casal consome o produto pelo menos três vezes ao mês. Vegetarianos por opção, adeptos da espiritualidade e das questões de preservação do meio ambiente e da saúde, eles acreditam que, pelo custo ainda alto, o consumo pode sim estar vinculado a um estilo de vida de classes sociais específicas.





Arthur Freitas e a mulher, Marina, estabeleceram rotina de compra da iguaria, que não é mais intensa devido aos preços altos do produto (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

“É um bom complemento para a alimentação vegetariana por ter alto teor de proteínas. É um alimento que pode ser usado em risotos, com legumes, massas ou na manteiga”, observa Arthur. “Meu prato favorito no momento é o escondidinho de cogumelo”, revela Marina, que diz “amar” a iguaria. “São ricos em proteínas, muito saborosos e me dão uma forte sensação de saciedade. Aqui, usamos principalmente para fazer no risoto, em massas, assado e com legumes.”





Os cogumelos são nutritivos, têm poucas calorias e são deliciosos. O produto movimenta uma cadeia produtiva importante no Brasil. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo trabalha com fungicultores, por meio de pesquisas desenvolvidas pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), e incentiva o consumo do produto.





O pesquisador Daniel Gomes, da Apta, destaca que há diversas espécies de fungos no Brasil que podem ser exploradas. Projeto de pesquisa liderado por Nelson Menolli Junior, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP – Câmpus São Paulo), busca identificar quais delas são comestíveis e a Apta apoia o projeto. “Temos, porém, algumas dificuldades para identificar as espécies comestíveis no Brasil. Primeiro, a falta de taxonomistas especializados em cogumelos. Também somos um país tropical, sem estações do ano bem definidas, o que complica a identificação sazonal. Além disso, temos seis biomas no país e em todos eles há fungos, o que aumenta muito a nossa variedade de espécies”, explica Daniel Gomes.





Pouco a pouco, a população parece estar descobrindo os cogumelos e a grande variedade do produto, na avaliação de Daniel Gomes. Ele explica que, até 2008, imperava no Brasil a produção e o consumo do champignon-de-paris em conserva, aquele encontrado em vidros ou pequenos baldes nas prateleiras dos supermercados. “Esse cogumelo fica em conserva acidificada e é limitado do ponto de vista alimentício. Porém, em 2008, um problema comercial causado pela importação predatória de cogumelos em conserva asiáticos fez com que os produtores nacionais deixassem as conservas e passassem a se dedicar à produção de cogumelos frescos, mais nutritivos, versáteis e saborosos.”

"Temos seis biomas no país e em todos eles há fungos, o que aumenta muito a nossa variedade" - Daniel Gomes, pesquisador da Apta (foto: APTA/Divulgação)

O pesquisador explica que, com o aumento da disponibilidade dos cogumelos frescos, diversas variedades estão surgindo nos mercados e ganhando o gosto dos consumidores. “Hoje, além do tradicional champignon-de-paris (versão fresca), temos o shiitake, com seu sabor nobre e intenso; os shimeji branco, rosa, amarelo, e preto, que invadiu os restaurantes; o hering, com seu talo lembrando um palmito; o enoki, delicado com seu buquê; o nameko, com sua cor marrom chocolate; o glossy, gelatinoso e de sabor levemente amargo; o porcini, com seu tamanho e massa saborosos e imponentes; e até a trufa brasileira, que tem um sabor maravilhoso.”

Sustento

Mais versáteis, os cogumelos frescos podem, também, compor expressiva diversidade de pratos. Outra vantagem está no fato de esses produtos não serem processados ou não conter conservantes, além do sabor. Do ponto de vista nutricional, os cogumelos têm poucas calorias, baixos teores de carboidratos, gorduras e colesterol. Daniel Gomes destaca ainda que eles são ricos em vitaminas, fibras e minerais. “São uma ótima fonte de vitaminas B, incluindo riboflavinas, niacinas e ácido pantotênico. Além de fonte considerável de ácido fólico, tiamina e vitamina B6.”





Os cogumelos oferecem dois tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. “Podem ter efeitos anticancerígenos e promover saciedade, além de bem-estar”, observa Gomes. O consumo de fibras na alimentação é vital par a saúde, já que elas auxiliam na redução de riscos de câncer do cólon e do reto, abaixam o colesterol, diminuem a possibilidade de enfarto e problemas cardíacos, bem como diabetes do tipo 2 e diverticulite. O consumo de fibras está ligado também ao índice de massa corporal, que é um indicador de obesidade, sendo um fator importante na perda e manutenção do peso corpóreo.