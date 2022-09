Setembro Amarelo: é preciso falar sobre suicídio

Luciana Rocha, de 48 anos, tem como objetivo romper os estigmas acerca de um tema tão delicado (foto: Arquivo pessoal)







O livro “Nem covarde, nem herói – Amor e recomeço diante de uma perda por suicídio”, da psicóloga e especialista em suicidologia Luciana Rocha, de 48 anos, tem como objetivo rom- per os estigmas acerca de um tema tão delicado. Além disso, no próximo sábado (10/9) é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

A autora fez questão de es- crever o livro de forma leve, em que ela conta a história desde o momento em que conheceu o marido até seis anos e meio após a morte dele. Luciana tem um olhar atento e intercala o relato com teorias sobre o suicídio, com o intuito de desmitificar e trazer consciência sobre o assunto.

“É preciso quebrar o tabu que circunda o indivíduo que morre por suicídio ou quem tem ideações suicidas . Assim como alguém que morre por uma doença, como um câncer ou um infarto, o suicídio é consequência de múltiplos fatores, entre eles o adoecimento mental. Nosso cérebro é um órgão como outro qualquer, ele adoece e precisa ser cuidado”, afirma.

De acordo com a psicóloga, há muitos preconceitos e mitos sobre o ato de tirar a própria vida e, na visão da especialista, não existem culpados. Ela conta que tirou forças baseando-se no amor e respeito que sentia pelo marido e, após se especializar em suicidologia e luto, o desejo de compartilhar sua história e seus aprendizados com o mun- do só aumentou.

“Como psicóloga, vejo muita dor entre os enlutados por suicídio, e um grande sofrimento em pessoas com ideações suicidas. A forma como eles lidam e escondem isso tem muito a ver com a falta de abertura e conscientização sobre o tema, o que dificulta a busca por ajuda. Falar sobre suicídio é essencial e é isso que busco com meu livro. Não pode- mos fechar os olhos para algo que acontece a cada 40 segundos no mundo e que pode ser prevenido”, diz Luciana.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 13 mil brasileiros se suicidam a cada ano. Contudo, especialistas acreditam que a taxa é muito maior, pois são muitas pessoas que escondem as ocorrências e as centenas de óbitos que são re- gistrados com outras causas. O número alarmante reforça a necessidade de falar sobre suicídio.





SEM ROSTO Um parente, um amigo, um vizinho. O suicida não tem “rosto”, qualquer pessoa pode estar passando por um adoecimento mental e tentando viver normalmente, até não aguentar mais. A própria autora explica que a morte de Marden foi totalmente inesperada para todos. Conhecido por ser uma pessoa muito animada, cari- nhosa, prestativa e um pai presente, ninguém desconfiava do que se passava por trás das cortinas. “Hoje, depois de 23 anos de formada em psicologia, entendo que ele tinha transtorno bipolar de personalidade.”

“É preciso lembrar que essa pessoa, na verdade, não quer morrer. Mas ela está sentindo uma dor imensurável e há muito tempo, pensando que encontrará na morte a única forma de se ver livre dessa dor. Essa alteração cognitiva do cérebro deforma a visão sobre a realidade, que, so- mada ao sentimento de desesperança e às mentiras e preconceitos acerca do suicídio, impulsionam o indivíduo a tomar essa atitude drástica”, relata Luciana.

Consumir conteúdo, como o livro “Nem covarde, nem herói”, é uma forma de mudar a visão sobre o suicídio. “Qualquer informação teórica, que seja séria e responsável, vai ajudar a trazer mais consciência sobre o assunto. É preciso entender que adoe- cimento mental não é frescura e, assim como uma pessoa fisicamente doente precisa buscar ajuda, uma pessoa psicologicamente doente também precisa”, afirma a escritora.





