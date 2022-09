Psicoterapia pode ajudar a reverter ideações suicidas

Dados do Ministério da Saúde apontam que todo ano cerca de 12 mil brasileiros tiram a própria vida, quase 6% da população (foto: Kleiton Santos/Pixabay) A campanha Setembro Amarelo, promovida anualmente pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), é um importante alerta sobre a prevenção do suicídio e da necessidade dos cuidados com a saúde mental. Segundo dados do Ministério da Saúde (ME), todo ano cerca de 12 mil brasileiros tiram a própria vida, o que representa quase 6% da população. A maioria homens, negros e pessoas com idade entre 10 e 29 anos. Mas idosos e mulheres também são vítimas, e todos com algo em comum: sofriam de doenças mentais, e muitas vezes, não tratadas, como depressão e transtorno bipolar.









O suicídio ligado à depressão

Muitos casos de suicídio estão diretamente ligados à doença e esse cenário é especialmente sensível no país, já que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil lidera o ranking de casos de depressão na América Latina - mais de 11,5 milhões de brasileiros sofrem com a doença. O tratamento é definido pelo médico psiquiatra e, dependendo do caso, se dá com interação medicamentosa e psicoterapia.





Psicóloga Christiane Valle, CEO da IMND, alerta que 100% dos suicidas sofrem transtornos mentais e, por isso, é tão importante cuidar da saúde mental e conscientizar pacientes e seus familiares que dor e tristeza não são frescura e merecem intervenções com profissionais de saúde (foto: Arquivo Pessoal) “Nosso papel na psicoterapia é ajudar as pessoas a enxergarem a ‘luz no fim do túnel’, ter esperança, querer superar e perceberem que nenhum sofrimento justifica tirar a própria vida. É olhar as situações como desafiadoras, mas passíveis de serem mudadas. Também atuamos de forma a tentar quebrar alguns ciclos que envolvem a depressão e ajudar o paciente a recuperar a saúde e o bem-estar , evitando recaídas que podem levar ao suicídio”, ressalta Christiane Valle.









Leia também: Principais sinais da depressão Buscar ajuda é fundamental para quem está passando por questões psicológicas e esse auxílio deve ocorrer por meio de tratamento médico e também pela rede de apoio, que pode ser formada pela família, amigos e colegas de trabalho. Muitas vezes quem percebe que o paciente está com depressão são pessoas que fazem parte do seu convívio diário.Leia também: O que é a languidez, estado entre a depressão e o entusiasmo.

Procrastinação constante.

Desânimo, desinteresse, apatia e desmotivação generalizados.

Irritabilidade, falta de autocontrole e ansiedade.

Falta de otimismo diante de situações que exijam algum desafio ou superação de problemas.

Sinais físicos, como frequentes dores de cabeça e muscular, gastrite nervosa, insônia, cansaço, sonolência excessiva, perda de peso e apetite ou ganho de peso sem causa aparente.

Descuido com a saúde e aparência.

Alerta para ideações suicidas

Ausência de planos para o futuro.

Discurso desesperançoso e desmotivado perante a vida.

Sentimento de incapacidade de mudar e melhorar a situação que está vivendo.

Automutilação.

Como ajudar?

Ao perceber algum desses sinais, é importante que as pessoas que compõem a rede de apoio orientem e insistam para que o paciente procure ajuda profissional com psicólogo e psiquiatra. Nesse momento, é preciso exercitar a escuta ativa, a empatia e o acolhimento sem julgamentos. Para o paciente, é fundamental saber que pode contar com essa rede nesse momento de dificuldade.

De acordo com a psicóloga Christiane Valle, cada ser humano entende o que é felicidade da sua maneira e não há receita para uma vida feliz. “A psicologia positiva tem estudado algumas características comuns em pessoas que se sentem mais ‘de bem com a vida’. Em geral, elas vivem uma vida que consideram mais plena de sentidos, com atividades prazerosas, mantendo contato mais intenso com as coisas de que mais gostam: natureza, crianças, animais, amigos, familiares, livros, filmes, músicas, trabalhos voluntários. E também são pessoas que se valorizam mais. Evitam ruminar perdas ou diferenças e fazer comparações sociais, estabelecem metas e as celebram quando alcançam. Elas lutam para atingir esses objetivos, deixando o medo, o pessimismo e a procrastinação de lado”.

Dicas para uma vida mais feliz

Escolha ser feliz mesmo quando as situações não acontecem conforme o imaginado. A dica é diminuir expectativas (foto: Jill Wellington/Pixabay )



Cercar-se de pessoas que você ama e cultivar relacionamentos, mantendo contato com amigos e familiares sempre que possível. Os relacionamentos crescem quando estamos disponíveis para os outros. Estar junto faz diferença!

Entender que nada é só ruim ou bom. Tudo o que vivemos traz algum aprendizado e as coisas ruins servem para não repetirmos atitudes ou ações que não deram muito certo. É preciso buscar olhar para a frente.

Valorizar o que você construiu e agradecer. Nem sempre é possível termos tudo o que sonhamos e viver sofrendo pelo que não tem faz perder boa parte da vida. É preciso valorizar as coisas simples e que são muito valiosas.

Perdoar e não carregar mágoas. Todos nós erramos e também aprendemos a todo momento e é preciso desenvolver a maturidade emocional para lidar com essas situações.

Cuidar do corpo e da mente com exercícios físicos e meditação, por exemplo. É fundamental para o ser humano estar em movimento, mas também é preciso buscar o relaxamento. A prática constante de atividades físicas pode ajudar muito no tratamento de doenças mentais.

Escolher ser feliz mesmo quando as situações não acontecem conforme o imaginado. A dica é diminuir expectativas. Quando esperamos muito de algo ou de alguém, corremos o risco de sairmos frustrados. A simplicidade anda ao lado da felicidade.





A depressão é uma das doenças que têm maior relação com o suicídio. Esse transtorno de humor costuma provocar grande sofrimento, perda de energia e de interesse ao paciente. Além disso, pode surgir acompanhada de sentimentos de culpa, medo, insegurança, desesperança, desamparo, vazio e inutilidade, dificuldade de concentração, falta de motivação e apatia, pessimismo e baixa autoestima.