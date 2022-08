Setembro amarelo: palestras gratuitas sobre ações de combate ao suicídio

A campanha 'Setembro Amarelo' começou em 2014, no intuito de promover, anualmente, diversas ações de conscientização, prevenção, cuidados e atenção ao suicídio no Brasil. Para começar esse mês tão importante, o curso de psicologia do Centro Universitário Newton Paiva promove até o dia 2 de setembro, a “II Semana da Psicologia Newton”.O evento reúne uma série de palestras e atividades abertas e gratuitas para todas as pessoas que tiverem interesse no assunto. Os temas vão desde conversas clínicas aos desafios da psicologia na contemporaneidade e na pandemia, além de uma atividade de campo e momentos culturais.

Campanha Setembro Amarelo começou em 2014, no intuito de promover ações de conscientização, prevenção, cuidados e atenção ao suicídio no Brasil

Os encontros serão presenciais, nos turnos da manhã e da noite e com algumas palestras ministradas virtualmente. As palestras presenciais serão na unidade da Silva Lobo e, para participar, basta se inscrever.

A psicóloga e responsável técnica pela clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Newton Paiva, Fernanda Abreu, destaca que "esse é um momento para que possamos dar voz, discutir com a sociedade e com as pessoas, de modo geral, sobre a importância do cuidado com a saúde mental. A gente sempre lembra de cuidar da saúde em outros âmbitos e acaba esquecendo da saúde mental".