Veja a relação entre cirurgias plásticas e saúde mental

Em algumas situações, os procedimentos são necessários até mesmo por uma questão de saúde (foto: Holding/Divulgação)





Não se sentir bem com a própria aparência pode trazer consequências emocionais. Por isso, algumas pessoas optam pela cirurgia plástica para se sentirem melhor e, consequentemente, elevar a autoestima. Uma pesquisa feita pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS em inglês), e divulgada este ano, colocou o Brasil em segundo lugar no ranking internacional de realizações dos procedimentos. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos. Só em 2022, 1.3 milhões de pessoas se submeteram a uma intervenção cirúrgica por aqui.





O otorrinolaringologista especializado em rinoplastia Guilherme Scheibel afirma não ser errado dizer que a cirurgia plástica traz benefícios para a saúde mental. Hoje em dia ela vai além da vaidade, e se tornou um cuidado para causar satisfação e bem-estar nas pessoas que optam por fazê-la. O médico comenta que, normalmente, as buscas pelos procedimentos têm relação com a recuperação do amor próprio e que a insatisfação com o corpo pode causar consequências para a mente.









"Quando uma pessoa está insatisfeita com a própria aparência, ela passa a ter dificuldades em suas relações e seus sentimentos se tornam confusos. Esse é um quadro que pode, inclusive, evoluir para uma depressão. Porém, ao melhorar seu aspecto diante do espelho e se sentir bem com isso, internamente há também uma mudança. Vem o sentimento de confiança, e esse bem-estar traz melhorias para as outras áreas da vida, inclusive a profissional", comenta.









Guilherme reforça que, em algumas situações, os procedimentos são necessários até mesmo por uma questão de saúde. Um exemplo citado é o caso da rinosseptoplastia, feita para melhorar problemas de respiração, mas o paciente aproveita a operação para também modificar o nariz. Ou, até mesmo, quando o paciente já fez outra cirurgia, por questão de saúde, e ficou com marcas pelo corpo. Nesse caso, as intervenções são reparadoras e podem, inclusive, devolver a qualidade de vida





"Quando um paciente chega ao consultório, é levado em consideração o estado emocional dele, pois através disso é possível entender seu objetivo. A cirurgia plástica pode mudar a vida da pessoa, então, é importante que os resultados estejam alinhados com as expectativas. Acima de tudo, buscamos priorizar a saúde mental e o bem-estar. Um dos melhores sentimentos é se sentir feliz com quem você vê no espelho", diz.





"É importante lembrar que, mesmo ao fazer uma cirurgia plástica, alguns hábitos devem ser incluídos à rotina. A boa alimentação é indispensável. Antes da cirurgia, siga todas as recomendações do seu médico e comece uma rotina saudável. Assim, as chances de tudo acontecer da melhor forma possível e ter bons resultados são bem grandes."