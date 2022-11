Botox ajuda a tratar doenças oculares

Diário de Pernambuco





(foto: Divulgação)

Levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês) apontou que o Brasil foi o quarto país do mundo com maior número de aplicações de toxina botulínica (também conhecida como botox) . Ao todo, foram 334.220 procedimentos do tipo, que é o mais realizado na plástica ocular no Brasil. A toxina botulínica é uma proteína produzida pela bactéria Clostridium botulinum.A toxina botulínica age na paralisação da movimentação involuntária do músculo local, através do bloqueio da passagem do estímulo elétrico. Além de auxiliar em problemas oculares , o produto pode ser usado para eliminação de rugas de expressão, auxiliando na aparência rejuvenescida, através da injeção em pontos específicos da região do rosto, analisadas pelo especialista.A oftalmologista Janaína Freitas, do Hospital de Olhos Santa Luzia, integrante do grupo Vision One, explica que além da estética, a toxina botulínica pode ser utilizada com fins médicos. "A toxina botulínica tanto pode ser usada para tratamento estético de rugas quanto para tratar algumas doenças como blefaroespasmo e espasmos hemifaciais. Ela é ótima para tratamento da região periocular e região frontal. A aplicação deve ser realizada preferencialmente por um médico habilitado como um oculoplástico", afirma a médica.O tipo mais indicado para uso médico é o A. A toxina botulínica pode ser utilizada para tratar blefaroespasmos, que são contrações involuntárias dos músculos das pálpebras e doenças como estrabismo.Os primeiros usos da toxina botulínica foram inclusive terapêuticos, com o oftalmologista americano Alan B. Scott, considerado o "pai" do botox. O médico procurava formas de tratamento do estrabismo e obteve amostras da toxina botulínica tipo A para testá-la em músculos extraoculares de macacos.A experiência foi bem-sucedida e o oftalmologista publicou um estudo em 1973 falando sobre da substância como uma alternativa eficaz para o tratamento não cirúrgico do estrabismo. Ainda na década de 70, ele recebeu autorização do governo do Estados Unidos para utilizar a toxina botulínica em seres humanos.Foi só a partir do uso médico que surgiu a utilização da toxina botulínica para fins estéticos . O casal canadense Jean e Alastair Carruthers, que eram, respectivamente, oftalmologista e dermatologista, observaram melhora das rugas em pacientes tratados com a toxina botulínica e iniciaram os primeiros estudos nesse sentido.A oftalmologista Janaína Freitas também recomenda que o paciente tome alguns cuidados antes de realizar qualquer plástica ocular. "Na maioria dos casos é necessário o exame clínico, exames laboratoriais e fotodocumentação antes dos procedimentos. Qualquer paciente pode realizar esses procedimentos, desde que haja indicação clínica", orienta a especialista.