Janeiro Branco: esquizofrenia ainda é o principal alvo de estigma

Thales Vianna Coutinho, psicólogo clínico (foto: Jair Amaral / EM/D.A Press)



O Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental, está chegando ao fim, mas a atenção, cuidado, prevenção e tratamento para os mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados devem sempre estar na pauta da saúde e da sociedade.

Thales Coutinho destaca que, estatisticamente, a realidade é contrária. “Afinal, o que se sabe é que esses pacientes são mais alvos de violência (devido à discriminação) do que autores de atos violentos. Há muito mais crimes cometidos por pessoas sem nenhum transtorno mental, muito menos esquizofrenia, do que com. Porém, ao associar o crime à doença, isso reforça o estigma e prejudica muito a vida das pessoas que sofrem com essa doença”.





psicóloga Renata Mafra Giffoni, coordenadora do curso de psicologia da Estácio BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Um tipo de delírio comum é o persecutório, a pessoa [esquizofrênica] acredita que alguém, muitas vezes da própria família, a está perseguindo, que vai matá-la, prejudicá-la, o que leva a vários problemas familiares e sociais Renata Mafra Giffoni, psicóloga





“Nos quadros esquizofrênicos é frequente a presença de alucinações (alterações sensoperceptivas – dos sentidos) e/ou delírios que são alterações do pensamento e do juízo de realidade. A pessoa tem uma distorção da realidade, em que ela acredita, veementemente, em situações que não são reais. Um tipo de delírio comum é o persecutório, ela acredita que alguém, muitas vezes da própria família, a está perseguindo, que vai matá-la, prejudicá-la, o que leva a vários problemas familiares e sociais. Nas alucinações, há alterações dos sentidos como ver, ouvir, sentir cheiros, sem que aja um estímulo visual ou auditivo ou olfativo. Todos os sentidos podem ser afetados. São comuns também os sintomas negativos, que acometem a motivação e o agir. A pessoa vai ficando mais ensimesmada, embotada, fechada, indiferente e sem interação ao redor dela. A higiene, a alimentação, o sono são alterados e há alteração da consciência”, explica a psicóloga.



E Renata Mafra Giffoni, coordenadora do curso de psicologia da Estácio BH, ensina que a esquizofrenia é uma doença mental antiga, descrita pela psiquiatria clássica (Emil Kreaplim – 1896). É a principal forma de psicose e é caracterizada pela ruptura com a realidade.“Nos quadros esquizofrênicos é frequente a presença de alucinações (alterações sensoperceptivas – dos sentidos) e/ou delírios que são alterações do pensamento e do juízo de realidade. A pessoa tem uma distorção da realidade, em que ela acredita, veementemente, em situações que não são reais. Um tipo de delírio comum é o persecutório, ela acredita que alguém, muitas vezes da própria família, a está perseguindo, que vai matá-la, prejudicá-la, o que leva a vários problemas familiares e sociais. Nas alucinações, há alterações dos sentidos como ver, ouvir, sentir cheiros, sem que aja um estímulo visual ou auditivo ou olfativo. Todos os sentidos podem ser afetados. São comuns também os sintomas negativos, que acometem a motivação e o agir. A pessoa vai ficando mais ensimesmada, embotada, fechada, indiferente e sem interação ao redor dela. A higiene, a alimentação, o sono são alterados e há alteração da consciência”, explica a psicóloga.

O diagnóstico

Thales Coutinho destaca que o diagnóstico da esquizofrenia exige tempo de sintomas presentes, de forma que causem bastante prejuízo à funcionalidade do paciente. Ou seja, não é porque um indivíduo experienciou uma alucinação específica que ele é esquizofrênico, ou então, que utilizou drogas e teve alucinação visual. “Aliás, se os sintomas psicóticos ocorrem somente durante o uso de drogas, o diagnóstico da esquizofrenia nem sequer se aplica. Então, basicamente, esse paciente precisa sofrer com uma série de sintomas, como a perda do senso de realidade, dificuldades de interação social, diminuição da capacidade de expressar e sentir emoções e, claro, frequentes ideias delirantes e episódios alucinógenos. Isso tudo, tomado em conjunto e avaliado de forma criteriosa, pode vir a formalizar o diagnóstico da esquizofrenia”.