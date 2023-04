Descubra as 5 linguagens do amor que favorecem o equilíbrio emocional

(foto: Karen Warfel/Pixabay ) Você já ouvir falar nas cinco linguagens do amor? Elas são, amplamente, divulgadas em palestras, livros e discursos diversos pelo mundo afora. Mas quais são essas linguagens e a importância de sua representação na vida de cada um? A psicanalista Andréa Ladislau, explica de que forma o amor, muitas vezes incompreendido, mexe com o equilíbrio físico e emocional das pessoas.









Andréa Ladislau destaca que o entendimento correto dessas cinco linguagens auxilia na assertividade da

comunicação e na satisfação e na harmonia amorosa. São elas:





Psicanalista Andréa Ladislau lembra que o amor é um sentimento envolto em mistérios, mas quando a pessoa ama, ela se sente mais forte emocionalmente (foto: Arquivo Pessoal) Segundo a psicanalista, é importante ficar claro que, não existe uma regra que determine que todas as premissas descritas nas linguagens devem ser praticadas a todo momento, seguindo sempre à risca: "Seria bom. Precisamos ter em mente que as pessoas podem valorizar mais de uma linguagem do amor e que as formas de expressão podem variar de acordo com cada relacionamento. Afinal, somos seres individuais e nossa percepção de mundo e acolhimento do afeto, carinho e atenção por nós e pelo outro, seguirá conforme crenças, bagagem de vida, sentidos e instintos. No entanto, o mais importante é entender a linguagem do amor do outro e fazer um esforço para expressar emoções e impulsos amorosos que sejam significativos para a pessoa amada. Ou seja, que a sua linguagem seja compreendida e vice-versa".

Andréa Ladislau lembra que o amor é um sentimento envolto em mistérios, mas uma coisa é

certa, "quando amamos, podemos nos fazer sentir mais fortes emocionalmente, até porque estamos em franca produção do chamado hormônio do amor, um dos neurotransmissores da felicidade, que é a





Oxitocina que traz excelentes benefícios para o corpo e mente, como: aumenta a sensação de bem estar, reduz o estresse, diminui a ansiedade, afasta os medos, eleva a autoestima e melhora os quadros depressivos. A produção hormonal adequada vai influenciar o comportamento, a criação de memórias, o reconhecimento, o apego, a generosidade, a empatia, entre outros comportamentos ligados às interações sociais e pessoais. Além disso, palavras de amor e gestos de carinho afeto nunca são demais e transformam o dia de qualquer pessoa! O importante é a consciência e liberdade de poder expressar os nossos sentimentos, alinhando-os às linguagens".

Envolve o uso de palavras para expressar amor e apreciação. As pessoas que valorizam essa linguagem gostam de ouvir elogios e palavras encorajadoras;Envolve dedicar tempo e atenção exclusiva a alguém. As pessoas gostam de passar tempo deapreço. Os presentes podem ser simbólicos ou materiais, mas o importante é que sejam escolhidos com cuidado e atenção;Envolve fazer coisas para o outro como forma de demonstrar amor e cuidado. As pessoas se sentem amadas quando os outros fazem coisas por elas;Envolve o contato, seja sexual ou não. Nesta linguagem, as pessoas se sentem amadas e seguras através do toque.