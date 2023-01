Desenho em grupo permite estudar empatia no cérebro, aponta pesquisa

Criação de novos métodos de análise são importantes para aperfeiçoamento de terapias na área de saúde mental (foto: Juraj Varga/Pixabay ) Toda a interação humana está baseada em processos cognitivos e cerebrais, que ainda são, em grande medida, desconhecidos para a ciência. Além disso, até aqui, grande parte do que se sabe no tema vem de estudos que investigam apenas um ou dois indivíduos, isso porque a experimentação em dinâmicas sociais com mais pessoas costuma apresentar uma complexidade metodológica desproporcionalmente maior.









O trabalho, orientado por Joana Bisol Balardin, resultou na dissertação de mestrado em Ciências da Saúde no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (IIEP) do Einstein de Valéria Gonçalves da Cruz Monteiro.





O desenho colaborativo permite uma forma natural de desenvolver empatia, ao observar o rosto do outro, sem a pressão de desenvolver comunicação social direta. O desenho em grupo acaba agindo como uma interação leve, como uma brincadeira que “quebra o gelo”, conta Valéria.





No protocolo, desenvolvido no Instituto do Cérebro do Einstein, a pesquisadora utilizou a técnica fNIRS (espectroscopia funcional em infravermelho próximo) - método de monitoramento funcional, que permite entender que áreas do cérebro estão ativas a cada momento de interação, com a vantagem de permitir a mobilidade e uma condição mais natural dos voluntários.





A fNIRS foi usada em conjunto à observação em vídeo, que possibilita a mensuração de comportamentos de interação. Dessa forma, o protocolo permite relacionar os diferentes momentos de interação com a atividade cerebral.

Aperfeiçoar terapias na área de saúde mental

A proposta pode promover o aperfeiçoamento de terapias na área de saúde mental. Isso porque protocolos como esse ajudam na compreensão da criação de vínculos de confiança e de compreensão mútua. Existe ainda o potencial de a técnica de fNIRS ser utilizada como método para investigar terapias complementares na área de saúde mental.

“Trazer para o laboratório o ambiente complexo que envolve as interações sociais no dia a dia do ser humano em condições naturais é um desafio em termos de pesquisa científica”, diz Valéria. Foram analisados quartetos de jovens desconhecidos, e para descrever as respostas comportamentais de interação e caracterizar habilidades individuais, foram quantificados os olhares compartilhados por meio da análise do vídeo.





Para Paulo Bazán, assistente de pesquisa do Instituto do Cérebro do Einstein e responsável por parte do estudo (especialmente o uso do fNIRS e os softwares de análise), protocolos com desenho colaborativo ainda devem ser mais estudados, já que podem auxiliar a entender as bases fisiológicas de alguns quadros clínicos e, eventualmente, até mesmo auxiliar no tratamento deles.





“Em geral, na literatura dessa área, acabamos nos deparando com mais estudos envolvendo música e sincronia de movimento, ou com troca de olhares entre mãe e filho, mas pouco sobre uma troca de olhares mais natural, que não é o foco direto da instrução dada ao voluntário ou sobre desenho colaborativo”, diz Bazán.





“Desenhar está em nossa natureza, em nossa estrutura psicológica. Aprendemos a desenhar antes de aprender a falar. Por isso, criar protocolos que utilizem desenhos é um passo importante para compreender, criar laços e aperfeiçoar as terapias”, afirma Valéria.





O protocolo na íntegra encontra-se publicado na r evista digital JOVE.