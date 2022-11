Creatina e saúde cerebral: benefícios para além da atividade física

O médico José Fernandes Vilas confirma que há estudos relacionando creatina à saúde cerebral, ao processamento, à função cerebral e à recuperação de traumas (foto: Arquivo pessoal)





Conhecida por seus efeitos na performance muscular, a creatina também traz benefícios para a saúde cognitiva. Estudos recentes mostram que esse suplemento pode ajudar a função cerebral e até mesmo na recuperação de traumas. O composto é produzido naturalmente pelo organismo, mas em pequenas quantidades. Porém, está presente em maior concentração em alguns alimentos, como a carne.

O médico José Fernandes Vilas, especialista em neurologia e psiquiatria clínica, confirma que há estudos relacionando creatina à saúde cerebral , ao processamento, à função cerebral e à recuperação de traumas. O especialista comenta que ela pode ser encontrada em forma de suplemento, como também em carnes vermelhas, peixes, frangos ovos e leite. Porém, ele alerta que uma dieta pode não fornecer uma quantidade adequada desse composto orgânico, o que causa danos à saúde cerebral.





"Mesmo a creatina estando em maior concentração no músculo, há evidências científicas de suas atividades a nível cerebral, pois a enzima creatina quinase (CK), envolvida no mecanismo de ação desse composto, também pode ser expressa no cérebro. Assim, é possível a participação da creatina na formação de energia cerebral. Os estudos demonstram que os baixos níveis de creatina estão relacionados, ao sono ruim, envelhecimento, depressão, déficit cognitivo, atrasos de aprendizagem e, inclusive, o autismo. Por isso a suplementação tem sido defendida, e os estudos demonstram melhora substancial dos sintomas quando se faz essa reposição de creatina", explica.

O médico reforça que a creatina é captada por células musculares e pelos neurônios. Assim, quanto maior a quantidade do suplemento no organismo, melhor ocorre a síntese de ATP, que é a fonte dessa energia celular. José Fernandes Vilas ainda explica que os neurônios consomem grande quantidade de energia em forma de ATP, porém, fornece quantidade maior de fosfato disponível para o cérebro. Sendo assim, o armazenamento e produção de energia também são impulsionados no cérebro.

"Existem diversos tipos de creatina, e monohidratada está entre as mais vendidas. Há também a micronizada e a creatina citrato. Na hora de comprar, sempre recomendo que procure uma que tem o selo Creapure, pois essa tem 100% de pureza. Esse alto grau de pureza leva a uma melhor absorção, e isso aumenta os níveis de ATP [adenosina trifosfato] mais rapidamente", diz.

"Em resumo, essa suplementação pode ajudar no aprimoramento da memória, proporcionar uma maior capacidade de retenção e mais resistência à fadiga mental. Além disso, a creatina pode aumentar o Q.I e melhorar a cognição geral e de idosos. Porém, esses são benefícios ainda pouco disseminados. A dosagem recomendada varia de 3 gramas a 5 gramas por dia para um uso mais contínuo. A gramatura recomendada vai depender do objetivo do uso. Praticantes de atividade física usam as doses mais elevadas."