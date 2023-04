Geração Z vê beijo como forma de afeto; mais velhos veem como sedução

(foto: Divulgação)

De que forma você entende o beijo ? Uma pesquisa encomendada pela marca Quem Disse, Berenice? e conduzida pela consultoria On The Go, mostrou que para 68% dos entrevistados da Geração Z , composta por jovens entre 16 e 24 anos, o beijo é majoritariamente um gesto de afeto e carinho, enquanto 66% também concordam que é um tipo de conexão. A pesquisa teve como intuito estudar o comportamento das gerações, por meio de suas percepções sobre o ato de beijar.Nas gerações Y (de 25 a 40 anos) e X (de 41 a 50 anos), usadas como grupos comparativos, o afeto e a conexão também são considerados importantes, mas essa parcela do público também atribui ao beijo, de forma muito mais presente, a ideia de desejo (48% e 53%, respectivamente) e sedução (31% e 32%, respectivamente), percepções que não foram destaque entre o público-alvo do estudo, em que 35% dos jovens conectaram o beijo ao desejo e 19% à sedução.Os resultados da pesquisa apontam que a Geração Z é afetuosa, conectada e que respeita e valoriza os parceiros. "Percebemos os jovens brasileiros mais afetuosos, pois relacionam o ato de beijar com a demonstração de afeto, além de darem grande valor a outros beijos sem ser o na boca, como na bochecha e na testa. Foram eles também que se destacaram ao declararem, em sua maioria, interessados em beijar somente o parceiro, quando estão em uma relação", destaca Marcela de Masi, diretora executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário.