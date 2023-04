'WaterTok': norte-americanas compartilham 'receitas de água' no TikTok

As 'receitas de água' se popularizaram no TikTok e ganharam milhões de visualizações (foto: Reprodução / TikTok)

Uma nova tendência tem crescido no TikTok, a WaterTok. A trend nada mais é do que mulheres preparando “receitas de água”, saborizando a bebida com xaropes, pós, corantes e intensificadores de sabor. As águas de sabor de bolo de aniversário, de pêssego e até de algodão doce são apresentadas como uma opção saudável de bebidas e uma aposta para o emagrecimento.Além das cores e sabores, as receitas são feitas em copos térmicos da marca Stanley, com bastante gelo triturado. A ideia surgiu nos Estados Unidos e ganhou diversos adeptos por lá. Para se ter uma ideia,vídeos com a #watertok já foram vistos mais de 84 milhões de vezes. Nessa tendência, as águas saborizadas não são um drink ou algo para ser tomado de vez em quando, mas uma substituição para a água transparente e inodora.

Leia também: O ideal é emagrecer sem dietas restritivas

Para algumas pessoas, as receitas de água são, na verdade, sucos, drinks e refrigerantes. Mas as criadoras de conteúdo disseminam a ideia de que as bebidas são aliadas das dietas e do emagrecimento. De fato, parte desses saborizantes possuem baixas calorias, uma vez que são muito usados por pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e precisam se alimentar exclusivamente de líquidos.

Outros aditivos são ricos em açúcar. Mas, sendo muito ou pouco calóricos, os especialistas não recomendam que as receitas de água sejam amplamente usadas. Nesse caso, é melhor ficar com a tradicional água sem sabor ou, no máximo, adicionar algumas frutas.

WaterTok virou meme

Os vídeos logo chegaram nas recomendações de usuários brasileiros do TikTok. E, se em terras americanas as receitas de água podem ter virado uma tendência, por aqui não faltam críticas aos adeptos. “É a coisa mais idiota e insana, é tipo todo um lifestyle de colocar açúcar na água, elas têm mil xaropes e itens. Eu ainda consigo me surpreender como os norte-americanos podem ser estúpidos”, comentou um perfil no Twitter.

“Elas moldando toda uma personalidade em volta do ato de fazer um ki-suco, chamando isso de água, dizendo que é saudável e ainda falando o assunto com seriedade como se fosse algo super importante”, criticou uma mulher.

“É aquilo: se você não consegue beber ÁGUA sem que ela esteja doce ou super saborizada ou é porque você tem alguma questão específica ou porque simplesmente a sua vida tá TODA do AVESSO", pontuou outra.