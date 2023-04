Família leva galinha caipira para jantar no avião e viraliza nas redes

Biscoitos, barra de cereal e balas são lanches típicos dentro dos aviões aqui no Brasil. Mas, para muitos, a refeição não é o suficiente. E isso não acontece somente em território brasileiro. Uma família americana, de origem da República Dominicana, resolveu fazer um jantar de respeito a bordo.

Um vídeo com quase 200 mil curtidas e 6,2 milhões de visualizações no TikTok mostra uma mulher servindo pratos com pedaços de galinha, batatas cozidas e milho para toda a família. Nas imagens dá para ver que a refeição agradou o núcleo familiar. “Às vezes conto histórias sobre minha mãe tão estranhas que as pessoas pensam que estou inventando, mas não estou”, escreveu Analisia Reyes, a jovem responsável por publicar o vídeo na plataforma.

Apesar de inusitado, o jantar parece ter deixado toda a família satisfeita (foto: Reprodução / TikTok)

Ela ainda contou que, dentro dos potes, havia uma galinha inteira. De acordo com a imprensa local, a comida foi servida em pratos descartáveis levados pela mãe de Analisia, que também chegou a levar talheres de plástico, mas os apetrechos ficaram retidos no embarque.

Apesar de a jovem ter desativado os comentários da publicação, o vídeo circulou em vários outros perfis e levantou diversos elogios à matriarca da família. “Já paga um dinheirão na passagem, comida no aeroporto nem se fala, achei visionária a atitude da moça, passa uma asinha (de galinha) dessa pra cá”, comentou outro.

Também houve quem chamasse a mãe de Analisia de “diva econômica”. Mas a publicação também rendeu comparações com um casal brasileiro que viralizou em 2017 após levar marmitas de feijoada e arroz para um voo. “Os americanos nunca serão”, apontou um perfil.