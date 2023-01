Influenciadora descobre quarto assustador em banheiro de AirBnb e viraliza

O vídeo abriu uma discussão sobre perigos de sequestros em aplicativos de estadia (foto: Reprodução Redes Sociais )

As imagens mostram uma porta com um espelho que leva a um cômodo vazio ligado a um quarto que tem apenas uma cadeira, resto de materiais de construção, uma mala e correntes e luvas amarradas na parede.

O ambiente assustou a influenciadora e seus amigos, que gravaram o vídeo denunciando a situação. “O que é isso?!”, pergunta Loren enquanto mostra os cômodos.

“Que p*rra é essa?!”, escreveu na legenda da publicação, que conta com mais de 2,8 milhões de visualizações.

“Apenas fuja. Saia daí o mais rápido possível”, escreveu um perfil nos comentários. “Cuidado, Loren. Pode ter alguém aí. Ligue para a polícia”.

Outros perfis compararam a situação com o filme Barbarian (Noites brutais, português) cujo enredo narra uma casa com cômodos subterrâneos. A produção está disponível no Star+.

“Você não viu Barbarian? Saia já daí!”, comentou um usuário. “Parece uma continuação de Barbarian”.

No Brasil, a influenciadora Ju Infante, que dá dicas de seguranças para mulheres, comentou o caso para alertar mulheres na hora de alugar um imóvel temporariamente. "Se você assiste filme de terror ou suspense, você já sabe, né?! Eu ia ficar bem com medo. Um cômodo dentro de cômodo dentro de um cômodo?! Eu preferiria não arriscar", afirmou em um vídeo que conta com mais de 3,1 milhões de visualizações.



Segundo a criadora de conteúdo, casos de casas como a alugada por Loren podem ser identificados nas avaliações e comentários de um perfil no site de aluguéis, já que as pessoas denunciam quando há algo fora do comum no local.

“Se você encontrar situações esquisitas, filme e tire fotos. E nunca se esqueça de sempre garantir se não tem câmeras escondidas”, comentou.

