'Bonita demais para acordar cedo': mulher viraliza por não querer trabalhar

“Parece que eu quero acordar todos os dias às 6 horas da manhã pelos próximos 60 anos? Sou muito bonita para isso”, disse no post.

Lucy tem mais de 80 mil seguidores no TikTok e faz vídeos sobre maquiagem, rotina e lifestyle. O link do perfil redireciona para o Instagram e o paypal da influenciadora e sites de venda, como a Amazon.

Ela já fez outros vídeos “brincando” que faz compras como uma forma de terapia e que prefere shopping do que escola.

“Como eu vou encontrar algo que eu quero fazer para o resto da minha vida se eu não gosto de trabalhar? Não tem um trabalho que você possa me sugerir e que vai me fazer pensar ‘oh meu Deus, sim! Eu quero fazer isso para o resto da minha vida!’”, disse em outra publicação que conta com mais de 530,4 mil curtidas no Tiktok.

Os principais comentários chamavam a influencer de “preguiçosa” e “feia”. “Eu também sou bonita demais para acordar cedo todo dia e mesmo assim tenho que fazer isso”, escreveu.

Depois que a fala viralizou, a influenciadora gravou um segundo vídeo dando notas para comentários que fizeram sobre ela. “Eu fiz um vídeo falando que eu era bonita demais para trabalhar, o que era uma brincadeira, e todo mundo está fazendo bullying comigo”, disse. Ela completou que recebeu ameaças de morte online.





