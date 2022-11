Vídeo: guarda de hospital conversa com 'fantasma' de paciente

AS

(foto: Twitter/Divulgação)

Um vídeo intrigante viralizou nas redes sociais neste fim de semana (12/11). Nas filmagens, um suposto fantasma aparece no Sanatório Finochietto, hospital localizado em Buenos Aires, na Argentina.

O vídeo, gravado por volta das três da manhã, mostra a porta automática do hospital se abrindo, mas ninguém visível à câmera aparece. Em seguida, o funcionário do local vai para perto da porta e parece conversar com alguém.

Procurado pelo jornal argentino "Clarín", o funcionário relatou ter visto uma senhora entrar no sanatório. Ela teria se aproximado alegando ter esquecido algo no quarto 915 enquanto estava internada no hospital. O funcionário, então, anota alguns dados na prancheta que segurava e chega a oferecer uma cadeira de rodas “fantasma”.

Ainda segundo o depoimento do funcionário, por conta da demora da senhora em voltar, ele pediu ajuda de outros trabalhadores do local para ver se estava tudo bem. A resposta, entretanto, foi que a mulher nunca tinha chegado ao piso.

A história fica ainda mais misteriosa: ao conferir o nome e os dados da suposta mulher que entrou no Sanatório Finochietto, o guarda afirmou se tratar de informações que correspondiam às da senhora que havia morrido no quarto 915 três horas antes.