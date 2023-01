'Limpei, e aí?!': influenciador viraliza fazendo faxinas extremas

Luiz se autodenomina o "Influenciador da Limpeza" (foto: Reprodução / Limpei e Ai )

O dia que eu LIMPEI EAE!? A COZINHA desse querido

“Azulim Desencrustante porque tinha crosta. Mas tem o Desengordurante pro dia a dia”, respondeu Luiz.

Outros dão dicas ao criador de conteúdo, como um usuário que sugeriu que ele usasse máscara na hora de aplicar os produtos com químicos. “Vou começar a usar, obrigado pelo carinho”, escreveu o influenciador.

Comentários também exaltam Luiz Marquex. “Meu Deus! Seus vídeos são terapia pra mim”.

“Que delicia tudo limpinho eu amo tantooo". “Divo que inspira!! Até limpei melhor a minha cozinha hoje. Só faltou arrastar a geladeira pq deu preguiça”.





"Cara, que coisa mais linda o seu trabalho! Eu odeio limpar a casa, mas faço pq odeio casa suja kkk queria ter mais ânimo para isso, seus vídeos são inspiradores".

Com muito bom humor e produtos de limpeza, o produtor de conteúdo Luiz Marquex está conquistando a internet ao fazer vídeos limpando cômodos e objetos sujos. Autointitulado ‘Influencer de Limpeza’, ele conta com cerca de 1,2 milhão de seguidores no Tiktok e 302 mil no Instagram.Nesta sexta-feira (6/12), Luiz viralizou com um vídeo limpando e organizando uma cozinha que tinha pratos e chão sujos, objetos e eletrodomésticos empoeirados e fogão engordurado. A publicação tem mais de 1,2 milhão de visualizações somente no Twitter Nos comentários, usuários pedem dicas de produtos para usar em casa. “O que você usou pra limpar o Fogão? O meu é novo quero impedir que ele fique assim”, perguntou um perfil.