'Restos Mortais de Catarina': lista de nomes proibidos viraliza na internet

A legislação brasileira estabelece que os cartórios podem se recusar a fazer o registro de um nome que cause constrangimentos à criança (foto: Freepik)

Já pensou chamar “Bizarro Assada” ou “Restos Mortais de Catarina”? Por mais que eles sejam, no mínimo, estranhos, alguns brasileiros já tentaram registrar seus filhos com esses nomes. Eles fazem parte de uma lista de “nomes proibidos” que circula nas redes sociais.

“Restos Mortais de Catarina, a mãe saiu do velório direto pra sala de parto não é possível”, brincou um internauta. Além dos dois nomes mais comentados pelos usuários do Twitter, a lista conta com outros igualmente bizarros, como “Zabumba Andrade Areis” e “Dignatário de Ordem Imperial do Cruzeiro”. “Fico pensando no eco da cabeça dos pais”, criticou outro perfil. Veja a lista que viralizou:

A lista não tem nenhuma fonte. Ou seja, não dá para saber de onde o perfil autodenominado Tsuka tirou essas informações. Mas, em uma busca pela internet, é possível encontrar uma lista parecida, no site da FioCruz. Veja os nomes proibidos:

Abc Lopes

Açafrão Fagundes

Asfilófio de Oliveira Filho

Bandeirante Brasileiro Paulistano

Bemvindo o Dia do meu Nascimento Cardoso

Bestilde Mota Medeiros

Bizarro Assada

Brilhantina Muratori Cafiaspirina Cruz

Céu Azul do Céu Poente

Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco

Dignatário da Ordem Imperial do Cruzeiro

Domingão Sabatino Gomes

Durango Kid Paiva

Errata de Campos

Esparadrapo Clemente de Sá

Evangivaldo Figueiredo

Fologênio Lopes Utiguaçú

Garoto Levado Cruz

Grande Felicidade Virgínia dos Reis

Heliogábalo Pinto Coelho

Himalaia Virgulino Janeiro Fevereiro de Março Abril

Japodeis da Pátria Torres

Lança Perfume de Andrade

Marcos dá Ré

Maria Eugênia Longo Cabelo Campos

Maria Privada de Jesus

Mereveu Dois de Agosto de Oliveira

Naida Navinda Navolta Pereira

Nascente Nascido Puro

Nunes Restos Mortais de Catarina

Oceano Atlântico Linhares

Ocidentina de Fontoura

Rolando Caio da Rocha

Como saber quais nomes são proibidos?

Leia também: Mãe registra filha com nome inédito no Brasil

Na verdade, ao contrário do que podem sugerir as listas da rede social e da FioCruz, não existe uma legislação que define quais nomes são proibidos. O que acontece é que a Lei Federal 6.015 de 1973 estabelece que o oficial de registro pode intervir e negar o registro de uma criança, caso considere que o nome possa causar constrangimento ou ser esdrúxulo.

Quando isso acontece, o funcionário do cartório também pode questionar os pais e oferecer alternativas. Se não houver um acordo, a decisão passa por um juiz, que decide se o nome pode ou não ser escolhido.

A lei não estabelece uma lista de nomes proibidos, sendo a avaliação feita caso a caso. Mas, no DataSus, existe uma lista de termos inválidos para cadastro no Sistema Único de Saúde. Ao todo, são 678 palavras que não são aceitas pelo sistema, incluindo palavrões, parte do corpo e expressões.