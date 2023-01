Menino de dois anos viraliza ao brincar com sabonetes

As imagens de Nicolas e seus sabonetes conquistaram a internet (foto: Reprodução / Twitter / Anielle Casagrande)

Qual era seu brinquedo favorito quando criança? Para o pequeno Nicolas, bonecas, carrinhos e bolas não conquistam seu coração. A mãe do menino de 2 anos revelou a verdadeira paixão do filho: sabonetes coloridos.

A mãe, Anielle Casagrande, conta que Nicolas, que é filho do jornalista e podcaster Ivan Mizanzuk, ganhou de presente de Natal uma bateria de brinquedo. Mas não teve jeito: os sabonetes se tornaram o xodó do bebê.

O registro da paixão de Nicolas, natural de Curitiba, no Paraná, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele está na farmácia, com uma cestinha, escolhendo os sabonetes favoritos. Depois, já em casa, ele brinca de alinhar os objetos à sua frente. É claro que ele não resistiu e sentiu o cheirinho dos itens de higiene.

Em outro registro, os sabonetes viraram brinquedo justamente na hora do banho. Em que Nicolas empilha bonecos acima dos sabões. Por fim, o pequeno mostra os “tesouros” para o pai, levando-os até a cama em que Ivan está deitado.

A mãe brincou com a preferência do filho: “Crianças são engraçadas”. Nos comentários, um usuário do Twitter concordou. “É por isso que não se dá presente caro para criança, ele vai brincar mais com a embalagem do que com o presente”, apontou.

Crianças são engraçadas! Ele ganhou uma bateria de natal mas gosta mesmo é de sabonetes coloridos kkk pic.twitter.com/QdZHh54itM %u2014 Mizanzika %uD83C%uDF65 (@mizanzika) January 3, 2023

Hoje ele ele foi mostrar os sabonetes pro @mizanzuk bem cedinho kkkk pic.twitter.com/FzvoaSUMZH %u2014 Mizanzika %uD83C%uDF65 (@mizanzika) January 3, 2023

‘Rinha’ de empresas

A preferência do Nico, como é chamado carinhosamente pelos pais, chamou atenção da marca O Boticário. “Quando o bom gosto já vem de berço. Agora, só precisa conhecer os da firma, que são coloridos e cheirosos”, comentou a marca.

A Phebo, marca utilizada na brincadeira de Nicolas, respondeu: “Tem espaço para todo mundo”. O perfil da empresa também disse não estar “aguentando de tanto amor”.

Mas não foram só as marcas que foram conquistadas por Nicolas. Os usuários do Twitter aproveitaram para elogiar a fofura do pequeno, além de contar histórias pessoais e de outras crianças “viciadas” em sabonete.

“Eu amava tanto sabonete que mordi um”, contou um perfil do Twitter. “Coisa mais fofa do mundo”, elogiou outra.