Amiga presenteia colega com B.O. em inimigo oculto e viraliza: 'Psicopata'

O Sócio Proprietário do C.R. Vasco da Gama, Pedro Duarte, também conhecido como PH nas redes sociais, compartilhou o dia em que a brincadeira foi longe demais e arrancou risadas de outros perfis, que não estavam na festa.

Ele contou que gosta muito de sair de casa. Por isso, de ‘inimigo oculto’, uma amiga chamada Milleni resolveu dar um Boletim de Ocorrência como presente. Na brincadeira, ela contou que foi à polícia e disse que PH estava a perseguindo para ele ficar em casa durante uma semana.

Com vários detalhes para provar a “veracidade” da situação, Milleni falou que conversou com um advogado e até levou um suposto documento da polícia.

“Ela não negava, não demonstrava ser mentira”, escreveu em um fio no Twitter que conta com mais de 13 mil curtidas. Pedro definiu a amiga como "psicopata" pela forma fria que lidou com o caso.