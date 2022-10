Vovó viraliza com perfil 'sem papas na língua' no Twitter

Apesar da distância física, avó e neta continuam conectadas online (foto: Reprodução Redes Sociais e Arquivo Pessoal )

A avó é ativa nas redes sociais e faz questão de interagir com os parentes. “Tem Facebook, Instagram, WhatsApp. Nosso dia, inclusive, só começa depois da mensagem de 'bom dia' que ela manda no grupo que ela criou com os netos”, disse.





“Ela responde todos meus stories [do Instagram], sempre super interessada em saber o que eu tô fazendo, com quem, onde eu tô”, contou Lívia.





E das outras plataformas digitais para o Twitter foi um pulo! A avó decidiu entrar na rede social para "ficar por dentro do que está acontecendo”. “Não pediu ajuda, nada. Quando eu vi, ela já estava me seguindo”, contou a neta.

A avó conversa com os netos no grupo do Whatsapp 'Netinhos' (foto: Reprodução Redes Sociais e Arquivo Pessoal )



'Larga o celular e vai dormir'

Muito espontânea, Rosamaria fala o que pensa nas redes sociais e não tem medo de constranger os parentes. “Teve uma vez que eu marquei minha irmã numa página de memes, falando "igual o tio Marcus" (nosso tio, filho dela) e ela respondeu com algo como ‘não entendi ??????’”, disse Lívia.





Em um dos prints da publicação da neta que viralizou, Rosamaria respondeu um post de Lívia sobre insônia: “Larga o celular e vai dormir”. E essa é a personalidade da avó na vida real. “Muito querida por todos”, comentou a neta.





A vovó chegou a pedir aos parentes um cabo de carregador de celular com 1,5 metro para "assistir TV e mexer no celular enquanto ele carrega”.





“Apesar de ser uma idosa mexendo na internet, é super antenada pra não cair em fake news, sempre pergunta pros netos se uma notícia é verdade antes de encaminhar”, disse a neta.

Com o sucesso da postagem da neta, avó começou a receber mensagens de fãs (foto: Reprodução Redes Sociais e Arquivo Pessoal )



Mais perto da família

Há seis anos, Lívia se mudou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E a afinidade da avó por redes sociais ajudou com a saudade.





“A presença dela nas redes vai aliviando essa saudade. Ela manda mensagens diariamente e uma coisa que super nos une é a torcida pelo Galo. Ela sempre manda mensagens perguntando sobre os dias dos jogos, onde vão passar e, durante o jogo, vai mandando figurinhas de torcida”.





Quando Lívia vem para a capital mineira, neta e avó se encontram: “É sempre aquele dia típico de casa de vó: sentar pra ver TV, ouvir e contar caso e comer muito, porque ela não nos deixa comer pouco”.





Sem filtro e sem papas na língua, Rosamaria Salles viralizou na internet por interagir com seus netos nas redes sociais. A neta Lívia Lúcio publicou um compilado de mensagens da avó no Twitter e a postagem conquistou a internet.