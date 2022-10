Fã de Crepúsculo faz casamento inspirado na saga e viraliza

Por: Ana Raquel Lelles

Casal faz casamento com decoração inspirada na saga Crepúsculo (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Uma fã da série de livros Crepúsculo realizou o sonho de boa parte do fandom: um casamento inspirado na cerimônia de Bella e Edward, os protagonistas. Ela compartilhou fotos ao lado das referências e viralizou nas redes sociais.





Teve foto do noivo “vampiro” mordendo o pescoço da noiva humana, arco de flores igual ao do casamento dos protagonistas no filme “Amanhecer: parte 1”, vestido similar ao de Bella, livros como lembrancinhas da festa e decoração inspirada no gazebo em que Edward e Bella dançaram após o baile de formatura.





A noiva, Bárbara, e é ex-editora chefe do Forks Mania, um portal de “crepusculetes”, nome do fandom da série de livros, e “viciada em fanfics”, que são histórias escritas por fãs sobres personagens ou/e artistas.





“O casamento da Bella e do Edward segue o modelo clássico, o meu eu queria no estilo romântico, por isso adaptei várias coisas, enquanto me inspirei completamente em outras”, afirmou no primeiro tweet de um fio que mostra as referência do casório fictício para o casamento real.









Repercussão

A thread viralizou nesta terça-feira (25/10) e tem mais de 94 mil curtidas. Os comentários elogiam a festa e desejam uma comemoração parecida.





“Fui com a expectativa ‘olha que lindo’ e saí com depressão, eu queria muito fazer uma festa de casamento bonita assim, porém não tenho 30 mil à disposição", afirmou um perfil.





“A lembrança do casamento foi LIVRO??? Como eu faço pra ser amiga de gente linda assim???”, escreveu outra pessoa.





“Até ontem não queria casar mas agora fui obrigada a querer, com teto de flores e livros de lembranças e todas as outras lindezas. Quem tiver o mesmo interesse aí pf candidate-se”, brincou um perfil.









Outro usuário também compartilhou fotos do casamento inspirado em Crepúsculo.