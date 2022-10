Orquestra Jovem Vale Música encanta em Belém, no Theatro da Paz

Programa de formação de jovens músicos iniciado em 2004 atende atualmente 300 alunos (foto: Gabriel Zarjitsky/divulgação)





Belém (PA) – “Se uma criança estiver sonhando, não a acorde. Deixe-a sonhar, para que um dia o sonho se concretize. E ela acredite nele.” As sábias palavras, fruto da experiência pessoal, são do paraense Renan Cardoso, de 26 anos, que entrou no universo da música aos 8, aprendeu violino e piano, estudou regência e se tornou maestro da Orquestra Jovem Vale Música, com sede em Belém, no Pará.









Todas essas sensações e um estado de plenitude na plateia permearam uma apresentação da Orquestra Jovem Vale Música (OJVM) durante o tradicional Círio de Nazaré, em Belém. Após encantar com o quarto movimento da “Quinta sinfonia” de Tchaikovsky, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM), Renan falou sobre a importância das oportunidades, da emoção de tocar pela primeira vez, aos 18, no histórico Theatro da Paz, na terra natal, e do essencial apoio aos jovens.





“É fundamental que acreditem em nós. Ter um sonho, acreditar nele e persegui-lo é muito importante, mas a batalha se torna menos árdua quando temos apoio de familiares, amigos, pessoas que confiam no seu talento”, disse o regente, fã de Tchaikovsky (1840-1893), Wagner (1813-1883) e Gustav Mahler (1860-1911).

Cortinas abertas

Música, divina música – ainda mais sublime se houver oportunidade para o despertar de talentos, a formação profissional e o encaminhamento ao mercado de trabalho. Desde 2004, a iniciativa do Instituto Cultural Vale transforma a vida de alunos do ensino público, formando músicos que atuam no Brasil e no exterior.





“A arte nos ajuda a entender o mundo, a cultura tem o poder transformador e deve circular, promovendo encontros. No Brasil, temos boas referências em projetos culturais que desenvolvemos em Minas, no Pará, no Espírito Santo e no Maranhão”, afirma o seu diretor-presidente, Hugo Barreto, informando que já são mais de 5 mil pessoas beneficiadas com o ensino e a aprendizagem da música.





O projeto atende 300 crianças e jovens, incluindo a Orquestra Jovem, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e coral infantojuvenil.

"Trezentos filhos"

Atenta e emocionada à apresentação da OJVM, a coordenadora administrativa da FAM, Izabel Boulhosa, contou, entre lágrimas, que não são apenas 300 jovens, mas “300 filhos”, tal a admiração e o orgulho que sente aos vê-los no palco.





“Todo mundo se torna parente. Esse trabalho valoriza as comunidades, eleva a autoestima dos alunos, abre novos horizontes e permite acesso a outros lugares do mundo.”





Criada em janeiro de 2010, a Orquestra Jovem resulta do Projeto Vale Música Belém e já se apresentou em salas de concerto em BH, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, São Luís e Fortaleza, além de formar parcerias com grandes solistas internacionais. Em abril, acompanhou o pianista russo Dmitry Shishkin, no Theatro da Paz.





Reunindo jovens de 14 a 29 anos, a OJVM toca profundamente o coração dos seus integrantes. “Ela me deu disciplina”, assegura a saxofonista Glória Maria Costa Pinheiro, de 18, enquanto Pedro Magalhães, de 15, revela que guarda “algo mágico” e transmite “paixão”.





O regente titular Renan Cardoso ouve os relatos e se mostra satisfeito. Afinal, começou no projeto aos 8 anos, já se apresentou em muitas cidades, inclusive no exterior, e esteve à frente do concerto “Exagerado”, homenagem a Cazuza e iniciativa da Orquestra Nova, que contou com patrocínio do Instituto Cultural Vale e participação de alunos do Programa Vale Música do Pará, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

Todos os sons

Já a Banda Sinfônica Vale Música tem 50 integrantes, todos alunos do projeto Vale Música Belém, com idade entre 12 a 23 anos. Coordenada e regida pelo professor Benedito Jr., traz uma formação de flauta transversal, oboé, clarinetes, fagote, sax, trompa, trompetes, tuba, trombone, percussão, contrabaixo e piano.





De acordo com o instituto, os alunos do Vale Música Belém integram o Programa Vale Música, uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem entre estudantes de polos musicais em quatro estados (Pará, Espírito Santo, Minas e Mato Grosso do Sul) e profissionais das maiores orquestras do país.





Ao todo, envolve cerca de 250 profissionais e mais de 1 mil alunos em intercâmbios, aulas e residências artísticas. São parceiras do programa a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), a Orquestra Ouro Preto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a Nova Orquestra, patrocinadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.





*O repórter viajou a convite do Instituto Cultural Vale