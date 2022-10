Mulher usa boneca de bebê para ganhar prioridade em ônibus e caso viraliza

Com a repercussão do tweet, não demorou muito para que outros usuários da rede social relacionassem o caso com outros memes. (foto: Reprodução/Redes sociais ) O relato de uma confusão causada por uma farsa em um ônibus de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais, nesta quarta-feira (26/10). Na publicação, que já tem mais de 15 mil curtidas no Twitter, a administradora Daniele Duarte conta que uma mulher usava um boneco de bebê para ganhar o assento de prioridade no transporte coletivo.





O caso aconteceu na linha 6350, que faz o itinerário da estação Barreiro até a estação Vilarinho. Segundo Daniele, a passageira sempre embarca no mesmo ponto com um suposto bebê no colo, mas por um descuido a situação foi descoberta. Os outros viajantes que sediam o lugar para a mulher não ficaram contentes com a farsa.





Tô no 6350 e acabou d rolar uma confusão pq tem uma mulher q pega o ônibus todo dia no mesmo ponto e tá sempre com um bebê no colo. Hoje ela foi passar na roleta e a manta do bebê agarrou, viram q era uma boneca e o pau começou a torar. As pessoas sempre davam lugar p ela %uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83D%uDDE3%uFE0F %u2014 Dani Duarte (@Daany_Duarte) October 24, 2022 “Tô no 6350 e acabou de rolar uma confusão porque tem uma mulher que pega o ônibus todo dia no mesmo ponto e tá sempre com um bebê no colo. Hoje ela foi passar na roleta e a manta do bebê agarrou, viram que era uma boneca e o pau começou a torar. As pessoas sempre davam lugar para ela”, tuitou o perfil.

Daniele conta que o transporte coletivo está “lotado” e que entende a revolta das pessoas, pois o itinerário é demorado: “Para quem não sabe o trajeto da estação Barreiro até a estação Venda Nova dura em média 1 hora e meia, e o ônibus está sempre cheio. Imagina você dar o seu lugar para uma farsante.”.

Com a repercussão do tweet, não demorou muito para que outros usuários da rede social relacionassem o caso com outros memes. Nos comentários uma imagem da Grávida de Taubaté ilustra como teria sido a suposta gestação. A história também é relacionada ao caso da passageira que amamentava um gato de pelúcia em um avião, neste contexto, um perfil brinca: “É bebê de apoio emocional.”

A confusão intrigou perfis na rede social que passaram a imaginar como seria a situação após um ano: “Imagina ela pegando o ônibus por 1 ano e o bebe continuando de colo”, disse um internauta.