Cinco pessoas morrem em confronto armado em Visconde do Rio Branco

Uma noite tensa no bairro Solar, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira. Um confronto armado deixou cinco mortos, sendo dois adolescentes.

Segundo a Polícia Militar, quatro das vítimas estavam traficando drogas no bairro quando dois homens chegaram a pé no bairro. Assim que depararam com as vítimas, abriram fogo contra elas.

De acordo com a PM, a suspeita é que os assassinos sejam de um bairro “rival”, reforçando que o ataque teria como pano de fundo a disputa pelo tráfico de drogas em Visconde do Rio Branco e Ubá.

De acordo com a PM, o adolescente de 15 e os rapaz de 18 e 25 anos tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo, receptação, ameaça e homicídio. Contra o homem de 46 anos não foi encontrada nenhuma passagem policial. A suspeita é seja um usuário de drogas e que estivesse no local para comprar entorpecentes.

Ataque deixou cinco mortos em Visconde do Rio Branco (foto: Prefeitura de Visconde do Rio Branco)

Armas não foram encontradas

Segundo a Polícia Militar, com as vítimas foram encontradas drogas e munições. No entanto, nenhuma arma foi localizada. A suspeita é que o armamento tenha sido levado pelos assassinos ou recolhidos por moradores do bairro.

A Polícia Militar fez ronda nos bairros próximos ao local do crime e nenhum suspeito foi localizado. Em Ubá também foram feitas buscas, mas também ninguém foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.