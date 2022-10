Bombeiros combatem incêndio em hotel no Centro de BH

As pessoas já saíram do local do incêndio (foto: (Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press))



Quatro equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram acionados para conter um incêndio em um hotel na Avenida Olegário Maciel, altura do número 99. O chamado foi feito por volta das 11h. Segundo a última atualização dos bombeiros, as chamas estão sob controle.





Segundo as informações das equipes dos bombeiros no local, houve a necessidade de tirar as pessoas do prédio e as chamas ficaram no interior de um dos quartos. Não se sabe ainda como o fogo teve início e a princípio não houve dano estrutural ao imóvel.



*Matéria em atualização