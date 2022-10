Galpão de recicláveis pega fogo em Pedro Leopoldo

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão de materiais recicláveis no Bairro Teotônio Batista de Freitas, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (26/10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h para combater as chamas.

A fumaça preta pode ser vista de longe. Nove viaturas de bombeiros atuam neste momento no local da ocorrência. As ruas laterais estão interditadas.

Segundo a última atualização dos bombeiros, os militares atuam em duas frentes de combate: uma na frente de um tanque de diesel da empresa e outra protegendo áreas de lâmpadas de mercúrio no interior do galpão.

"A situação está controlada uma vez que os focos estão confinados e sem a possibilidade de avanço para áreas adjacentes ao imóvel", informou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de hoje (26/10) (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Os funcionários que estavam na empresa conseguiram sair do local e não se feriram. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

Matéria em atualização