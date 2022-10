Idosa morre após ataque de pitbull do próprio irmão

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada por vizinhos da vítima. De acordo com os bombeiros, a idosa morava na casa onde o ataque aconteceu. O cachorro conseguiu arrebentar a corrente que o prendia e atacou a mulher.

A vítima gritou por socorro, que foi ouvido pelos vizinhos. Quando chegaram na porta da casa, viram que o portão estava trancado. Eles chamaram os bombeiros e a Polícia Militar.

Um dos PMs conseguiu quebrar o cadeado do portão e entrar no quintal. No entanto, a vítima já estava morta. O cachorro foi afastado do corpo até a chegada do dono, que é irmão da vítima e tem 63 anos.

No local, os policiais perceberam que o cachorro aparentava sofrer maus-tratos e tinha lesões no pescoço por causa da corrente em que ficava preso. Inclusive, os vizinhos afirmaram aos policiais que o cão era maltratado.

O homem então foi preso por “omissão de cautela” e “lesão à vítima” que foi a óbito e levado para a Delegacia. Já o cachorro foi conduzido pelos bombeiros ao Canil Municipal.