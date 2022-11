Bebê de quatro meses atacada por cão segue internada em Passos

Bebê de apenas 4 meses passou por cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Passos e está entubada na UTI (foto: Acervo SCMP)

Um cachorro atacou uma bebê de quatro meses, no bairro Belvedere, em Itaú de Minas, no Sudoeste do estado, na noite desse sábado (6/11). A criança teve muitos ferimentos na boca e no pescoço, além de um corte na cabeça.









De acordo com a família, a criança do sexo feminino estava no colo da mãe. Ela e a avó tinham saído de casa, quando o cão avançou sobre elas.





A mulher tentou correr do animal, mas acabou escorregando e derrubando a menina no chão. Ela ficou com a filha nos braços e tentou protegê-la, porém o cachorro avançou sobre o bebê.





O irmão do bebê, de 6 anos, assistiu à cena. A criança levou dentadas na parte superior do corpo e precisou ser socorrida na Santa Casa de Passos.