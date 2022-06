Ataque de cão da raça pitbull deixa homem ferido em Ouro Preto

Um ataque de cachorro da raça pitbull deixou um homem bastante ferido, na madrugada de domingo (12/6), no bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto, região central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi chamada por volta da 1h da madrugada do domingo, para atender um ataque de cachorro. Chegando no local, a guarnição se deparou com um homem bastante ferido, apresentando machucados nos braços e sangramentos intensos nas pernas.

No momento da chegada dos bombeiros, o cão que fez o ataque já não estava mais no local. Os militares encaminharam o ferido, que não foi identificado, até a Santa Casa de Ouro Preto, onde ele ficou sob cuidados médicos.

O que fazer em ataques de cachorros?

A reportagem do Estado de Minas conversou com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que deu orientações sobre como agir em caso de ataques de cachorros:

- Evitar permanecer em ambientes em que o animal possa se sentir encurralado. Sempre deixe uma rota de fuga para que ele possa cessar possíveis agressões.

- Cuidado ao se aproximar de cães que não utilizam a focinheira, independentemente da raça.