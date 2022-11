Suspeito de crime morre três dias após ataque de pitbull durante fuga da PM

Jovem suspeito de crime faleceu no presídio de São Sebastião do Paraíso (foto: Acervo Jornal do Sudoeste)

A direção do presídio de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, instaurou investigação preliminar para apurar a morte de um detento, na manhã de domingo (6/11), três dias depois de ele ter sido atacado por um pitbull durante a tentativa de fuga de uma ocorrência policial.









Após a retirada dos presos que estavam na cela com o custodiado, a perícia da Polícia Civil declarou o óbito de Kennedy. O corpo será submetido a autópsia, pois não se sabe o que causou a morte. A investigação do caso é de responsabilidade da Polícia Civil.





A Sejusp lembra que o fato ocorreu durante a perseguição dos policiais militares a um trio de suspeitos que, durante a fuga, pulou um muro de uma casa. Um deles foi atacado pelo cachorro - ou seja, anteriormente à sua prisão.











Após efetuarem a prisão, os policiais militares levaram o ferido até o hospital para medicação necessária. Posteriormente, foi registrado o encaminhamento à unidade prisional.

Entenda o caso





Natural de Passos, a 50 quilômetros de distância, o detento residia com familiares em Paraíso. Na quinta-feira (3/11), ele se envolveu como suspeito em uma ocorrência de furto e tráfico de drogas.





Os militares chegaram a uma casa no bairro Cidade Nova, em um local conhecido como ponto de tráfico, em função de uma denúncia de que objetos furtados em outra residência foram levados para o endereço e trocados em drogas.









Os militares se depararam com o animal mordendo o rapaz em várias partes do corpo e tentaram conter o cão.



Ao perceber a presença dos policiais, Kennedy iniciou a fuga pelos fundos da casa, saltando a janela e o muro. Mesmo tendo recebido ordem para que parasse, ele tentou fugir, mas entrou em um quintal onde foi atacado por um cão da raça pitbull. Os militares se depararam com o animal mordendo o rapaz em várias partes do corpo e tentaram conter o cão.





Quando o cachorro estava prestes a morder o pescoço de Kennedy e lhe causar uma lesão maior, os policiais efetuaram disparos com a arma de fogo para resguardar o rapaz.





O cão foi atingido e imediatamente socorrido em um veterinário, mas acabou morrendo. Já o jovem ferido seguiu para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na Vila Santa Maria, onde recebeu tratamento e foi liberado.





Após ter sido medicado, Kennedy foi levado à Delegacia de Polícia Civil e na sequência ao presídio. Ele apresentava várias lesões em função do ataque do cão.





Informações iniciais dão conta de que o jovem teria morrido em função dos ferimentos sofridos pelo ataque do animal. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal de Passos.





Ocorrência





Na ocorrência, os diversos objetos furtados foram recuperados, como um botijão gás e um computador. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro e aparelhos celulares sem nota fiscal. Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos pelos militares.





A PM ainda apreendeu 103 pedras de crack, quatro papelotes de cocaína e outro de maconha, além de duas sacolas contendo resquícios de crack, de uma balança de precisão, um caderno contendo anotações e um rolo de papel filme.