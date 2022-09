Pitbull é morto após atacar policial

Cachorro mordeu policial, que o matou, em João Pinheiro (foto: Reprodução/Alane Alves/Sputnik) Um cachorro da raça pitbull foi morto com um tiro nesse domingo (18/9) depois de atacar um policial militar em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.









O ataque aconteceu no bairro Maria José de Paula. O policial passava pela avenida Horácio Dornelas e foi surpreendido pelo animal, que estava solto. O militar contou que tentou se defender com chutes e socos e só depois sacou a arma. Ele foi puxado pelo braço pelos proprietários do cão e não pôde atirar inicialmente.





Derrubado pelo cachorro, o policial conseguiu usar a arma. Nesse momento, era mordido na altura do joelho, e o tiro que matou o cachorro também o feriu.





A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima. Quando a equipe policial chegou, o homem continuava no chão, também com ferimentos de mordidas.





Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de João Pinheiro. A vítima teve lesões nos joelhos, na barriga, no tórax e nos pés. A bala disparada acertou o joelho esquerdo.