Homem é morto a facadas após furtar gaiola

Um homem de 25 anos foi morto a facadas no sábado (17/9), (foto: Reprodulção/Pixabay) Um homem de 25 anos foi morto a facadas nesse sábado (17/9), no distrito de Santo Antônio do Rio Doce, em Aimorés, na Região Sudeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada como Sávio José Mutz, e o corpo, encontrado caído nos fundos de uma propriedade.

As imagens registradas pelo circuito de segurança de casas vizinhas mostram que o homem rapaz foi agredido com golpes de faca em uma esquina do distrito.

Antes do crime, ele aparece agitado, com uma gaiola na mão, quando dois homens em uma moto se aproximam, e uma discussão começa. Um deles desce do veículo e ataca a vítima com uma faca. Sávio foge do local no momento em que uma terceira pessoa aparece.

Os suspeitos seriam um homem de 54 anos e seus dois filhos, de 25 e 31 anos, informou a PM. A vítima teria cobrado um valor aos suspeitos, após ter furtado a gaiola com o pássaro. Ele devolveria o item com o animal, após receber o dinheiro, informou a polícia, que continua as buscas.