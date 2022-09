Mulher é suspeita de matar o marido a facadas

Quando policiais chegaram no endereço da briga, homem estava caído com sangramento no tórax (foto: Reprodução)

Uma mulher de 51 anos é suspeita de matar a facadas o marido, também de 51 anos, na noite de domingo (18/9). O crime ocorreu no bairro Dom Pedro I, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados pelo 190. A denúncia informava que um casal estava brigando na região. Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram Francisco de Melo caído, com um sangramento no tórax.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a policlínica da região, onde a médica constatou a morte.

A principal suspeita é a esposa da vítima, que fugiu a pé do local do crime.

Em conversa com a polícia, o filho da suspeita relatou que a mãe estava na cozinha limpando um peixe com uma faca quando a vítima chegou puxando o cabelo dela e a agrediu no rosto.

No relato, o filho contou que Francisco tentou tirar a faca da mão dela que, para se defender, esfaqueou o marido.

A filha da mulher contou para os militares que a mãe sofria com agressões frequentes e mostrou uma foto da mulher com o nariz sangrando por causa das agressões do padrasto.

A suposta faca usada no crime foi recolhida pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, a mulher ainda não foi presa.



A Polícia Civil foi acionada.