PCMG vai abrir investigação para apurar caso de faxineira agredida em BH

Faxineira foi agredida em frente a um prédio do bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH (foto: Reprodução/ Google Street View) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, na noite deste sábado (17/9), que vai instaurar um procedimento investigativo para apurar o caso da faxineira agredida no bairro de Lourdes, Região Centro Sul de BH.

"A PCMG informa que já está prestando o devido acolhimento à vítima, que optou por fazer uma representação criminal contra o suspeito do fato ocorrido na última sexta-feira, no bairro de Lourdes, na capital. Um procedimento investigativo será instaurado para apuração devida dos fatos e responsabilização do autor. Vale ressaltar que, a vítima foi submetida a avaliação pericial (exame de corpo de delito) e o laudo oficial já foi confeccionado e contribuirá na investigação do caso", disse.

Na manhã de hoje, Lenirge Alves, de 50 anos, compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) de BH, para fazer um exame de corpo de delito.

Relembre o caso

A faxineira de um prédio, no bairro de Lourdes, foi agredida com jatos d'água de uma mangueira, por um homem que caminhava pela rua Rua Bernardo Guimarães, enquanto ela lavava o passeio do local.

Lenirge Alves, de 50 anos, trabalha no Edifício Griffe há 17 anos e foi surpreendida com as agressões de um homem que estava caminhando pela rua, enquanto ela lavava o passeio do prédio.

Acompanhado de um cachorro, ele se aproximou e começou a falar a respeito do desperdício de água, mas não deixou que Lenirge se explicasse e partiu para as agressões.

"Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira a começou a jogar água em mim", diz.

A clínica de emagrecimento Magrass Franchising emitiu uma nota de esclarecimento nessa sexta-feira (16/9), confirmando que o homem suspeito era um franqueado da rede. Entretanto, ele foi desligado da unidade Betim, a qual era sócio.