Após agredir faxineira, homem é desligado de clínica em que era sócio

O homem que aparece no vídeo é, agora, ex-sócio da empresa (foto: Reprodução) A clínica de emagrecimento Magrass Franchising emitiu uma nota de esclarecimento nessa sexta-feira (16/9), confirmando que o homem suspeito de agredir uma faxineira no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, era um franqueado da rede.









Segundo a unidade Magrass Betim, o homem era sócio do local e foi desligado após a repercussão do caso. "Ressaltamos que não compactuamos com o comportamento do agora ex sócio desta unidade, e repudiamos qualquer conduta violenta contra às mulheres", afirma a nota.









Apesar da ligação com a rede de emagrecimento, a identidade do homem não foi divulgada.





De acordo com a Polícia Civil, até a tarde deste sábado (17/9), o agressor ainda não foi localizado. 'As polícias estão empenhadas na identificação e localização do suspeito e, em caso de atualização, as informações serão amplamente divulgadas', afirmam.

Relembre o caso

A faxineira de um prédio, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH, foi agredida com jatos d'água de uma mangueira, por um homem que caminhava pela rua Rua Bernardo Guimarães, enquanto ela lavava o passeio do local.





Lenirge Alves, de 50 anos, trabalha no Edifício Griffe há 17 anos e foi surpreendida com as agressões de um homem que estava caminhando pela rua, enquanto ela lavava o passeio do prédio.





Acompanhado de um cachorro, ele se aproximou e começou a falar a respeito do desperdício de água, mas não deixou que Lenirge se explicasse e partiu para as agressões.

"Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira a começou a jogar água em mim", diz.



A mulher registrou um boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Na manhã deste sábado (17/9), ela compareceu ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte e realizou o exame de corpo de delito.

Veja as notas de esclarecimento na íntegra:

Magrass Franchising





"A Rede Magrass teve ciência da situação que envolveu um franqueado, da cidade de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira, dia 16.

A pessoa que aparece nos vídeos que circulam nas redes não é funcionário da Rede Magrass, mas sim um franqueado. As medidas cabíveis já estão sendo adotadas em relação ao franqueado.

Viemos por meio desta nota esclarecer que nossa rede, sendo uma empresa que trabalha em prol do bem-estar e autoestima das pessoas, não compactua com o comportamento do franqueado e que repudiamos qualquer atitude de violência física ou psicológica contra às mulheres."





Magrass Betim

"A Magrass Betim esclarece que o nosso propósito é proporcionar saúde e bem estar aos nossos clientes.

Dito isto, ressaltamos que não compactuamos com o comportamento do agora ex sócio desta unidade, e repudiamos qualquer conduta violenta contra às mulheres.

Informamos que as medidas cabíveis já foram tomadas, e os processos burocráticos já estão em andamento.

Da mesma forma, pedimos que as agressões e ameaças direcionadas ao nosso trabalho e colaboradores não se perpetuem. Contamos com a compreensão de todos.

Equipe Magrass Betim."