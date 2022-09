PM investiga policiais envolvidos em agressão a motociclista em BH; assista

Homem foi cercado por seis policiais e agredido quando estava caído no chão (foto: Redes sociais/Reprodução)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu inquérito para apurar a conduta de policiais durante abordagem a um motociclista, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra os militares agredindo o homem, que está caído no chão.Nas imagens, seis policiais cercam o motociclista, que é agredido com chutes, pisadas e, até mesmo, um golpe dado com o capacete da corporação. O caso aconteceu na noite do último domingo (4/9). Na gravação é possível ouvir a pessoa que gravou a cena dizendo: "Vai matar ele".De acordo com a PM, o homem jogou o veículo para cima dos policiais após ser flagrado em uma manobra perigosa. Um militar ficou ferido após cair da viatura. O suspeito conseguiu fugir, mas acabou rendido por outros policiais.A corporação afirma, ainda, que o homem tem passagem por uso de entorpecentes e direção perigosa. A vítima não teve a identidade revelada. Também não foi informado se ele chegou a ser socorrido após as agressões.