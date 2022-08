População cobra rigor contra violência policial

Renato Manfrim





Outra denúncia de violência policial no fim de semana aconteceu no domingo, em Planura. Na cidade do Triângulo Mineiro, uma mulher de 26 anos acusa um policial militar de agressão. Ela divulgou na internet foto de hematoma no rosto, supostamente provocado pelo PM.





Inicialmente, segundo informações divulgadas pela mulher, os policiais foram até a casa de um casal de amigos dela e disseram que seria feita a apreensão do aparelho de som. Então, ela questionou se eles tinham algum mandado. “Nesse momento, um dos militares me xingou, disse que não precisava disso e logo me agarrou pelo braço”, contou.





Nesse momento, ela disse que tentou resistir às agressões, mas foi empurrada para dentro da viatura, onde continuou a ser agredida com chutes e socos. "Ele me deu mais dois murros no olho e começou a gritar para eu calar a boca até chegar ao hospital", complementa.





Segundo a PM, a mulher entrou em conflito com os agentes de segurança no momento em que foi detida por desacato e durante atendimento a um chamado por perturbação de sossego. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi recebida de forma hostil pela mulher, que xingou os militares e mordeu a mão de um deles.





Conforme a PM, foi dada voz de prisão à mulher por desacato à autoridade. Ainda segundo o registro policial, a suspeita bateu a cabeça e chutou a porta da viatura policial por diversas vezes, o que danificou uma das portas do veículo.