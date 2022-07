Empresária diz que policial a agrediu após bater em seu carro em BH

Uma empresária de Belo Horizonte, de 35 anos, procurou a Polícia Militar nessa segunda-feira (25/7) para denunciar que foi ameaçada e agredida por um militar fora de serviço, no bairro Ouro Preto, no último domingo.Conforme o boletim de ocorrência ao qual a reportagem teve acesso, a mulher e o marido relataram às autoridades que voltavam de um restaurante, quando um veículo bateu na traseira do carro. O homem, segundo o casal, não assumiu o erro, debochou deles e agrediu a mulher.

Orientação da PM

Ao, a empresária, que pediu não ter o nome publicado, conta que a colisão aconteceu logo após o sinal fechar na Rua Manoel Elias de Aguiar. “O meu esposo desceu para ver o estrago e conversar com o motorista, que começou a ‘crescer’ para cima dele, debochando da situação”.“Vendo a situação de dentro do carro, resolvi sair e orientei meu marido a fotografar a placa. O cara mandou eu não me envolver, caso contrário iria sobrar pra mim. Mesmo assim, meu marido tirou a foto.“Em seguida, ele falou: ‘Eu vou encher a sua esposa de porrada’. Ao questionar se ele estava maluco, levei vários socos. Foi tudo muito rápido”.Um dos socos, segundo a mulher, atingiu a boca, provocando uma lesão. "No dia seguinte, ao fazer exame de corpo de delito, foi identificado também um hematoma no braço".No caminho de volta, o casal encontrou uma viatura e resolveu pedir ajuda. “Fomos orientados a ficar calmos, pois não tinha como fazer nada, já que não havia flagrante. Um absurdo!”.Por fim, a empresária revela que, por meio de um amigo da corporação, conseguiu ter a confirmação da identidade do agressor.“Passei para ele a placa do carro e consegui descobrir o nome dele e que se trata de um policia. Nessa hora fiquei ainda mais indignada e decidi divulgar meu caso nas redes sociais”.entrou em contato com assessoria de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais às 20h30 desta terça-feira (26/7), mas não recebeu o retorno até o fechamento da reportagem. Caso a PM se manifeste, a matéria será atualizada.