Adolescente vê ex com atual namorada, o esfaqueia e é apreendida

Quando policial chegaram no endereço da ocorrência, a vítima estava sendo socorrida e encaminhada para a UPA (foto: Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após esfaquear o ex-namorado, de 24, na tarde dessa segunda-feira (5/9), no bairro Santa Margarida, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada via rádio e, ao chegar ao endereço indicado, a vítima estava sendo socorrida e encaminhada para a UPA Justinópolis.

Versão do ex-namorado

Segundo a vítima, o desentendimento começou quando a jovem viu o ex acompanhado de uma amiga, teve um ataque de ciúmes e jogou pedras na direção dos dois.

Depois do encontro, a vítima foi para casa, mas a adolescente chegou repentinamente e quebrou utensílios domésticos, como copos e pratos.

Ele tentou fugir, indo para a casa da avó, que fica ao lado, mas foi seguido pela jovem. Ela estava armada com uma faca e ele pegou um cabo de vassoura para se defender.

De acordo com a vítima, então, ela o golpeou na altura do tórax. Parentes do homem conseguiram tirar a faca da mão da jovem, que fugiu do local logo depois.

Versão da adolescente

A autora foi localizada na tarde de ontem e contou aos policiais que estava indo em direção a casa do ex para que ele pudesse ver a filha, fruto do relacionamento dos dois, e que, quando chegou, o viu com a atual namorada.

Ela ficou revoltada e começou a discutir com o homem na rua. A briga foi levada para a casa da vítima.

Ela, então, pegou uma faca e ameaçou o ex, que pegou um cabo de vassoura para se defender. Ainda conforme a versão da adolescente, o ex exigia que ela deixasse o local e foi para cima dela e que, por isso, ela acertou um golpe na barriga dele e fugiu pouco tempo depois.

Leia também: Homem encontra granada ao limpar quintal de casa em Cataguases

A jovem foi detida e encaminhada para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

O homem teve um ferimento superficial, levou três pontos e recebeu alta.