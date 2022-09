"Quero justiça", diz mãe de grávida morta por ex-namorado

Daniela Priscila Souza Lima estava grávida de quase três meses quando foi morta a facadas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

“Eu e minha família estamos muito abalados, ainda mais hoje por relembrar todo o caso”, disse a mãe da jovem Daniela Priscila Souza Lima, encontrada morta dentro da própria casa no Bairro Minas Caixa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, no dia 26 de outubro de 2021.

Daniela era balconista de padaria, estava grávida de quase três meses e tinha 26 anos quando foi morta com uma facada no pescoço. O gari Diego Fortunato dos Santos, ex-namorado da vítima, confessou o crime na época. O julgamento dele é realizado nesta terça-feira (6/9), no Fórum Lafaiete, em Belo Horizonte.

“Quero que ele pague pelo crime que cometeu contra a minha filha e contra o meu neto ou neta. Não deu tempo de saber o sexo do neném”, disse Isabel, mãe de Daniela.

Isabel e o filho encontraram o corpo de Daniela caído perto da cama com vários ferimento. A suspeita é de que o gari não aceitava a gravidez da vítima.

A mãe de Daniela contou que ela e a família tentaram, na medida do possível, acompanhar as investigações sobre o caso da filha. Ela, o filho e uma vizinha serão testemunhas no júri.

Relembre o caso

O corpo de Daniela foi encontrado pela mãe e pelo irmão, dentro de casa no Aglomerado do Borel, no Bairro Minas Caixa, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, em outubro de 2021.

Diego Fortunato dos Santos confessou o crime e foi preso. Na versão dele, a vítima ligou para a atual companheira dele para contar que estava grávida e disse que ele era o pai, o que resultou em uma discussão entre o casal. Nervoso, ele ligou para a vítima e eles também se desentenderam.

O homem afirmou que foi até a casa dela para conversar. Eles acabaram discutindo e entraram em luta corporal. O homem disse aos policiais que, no meio da confusão, pegou uma faca que estava perto dele e golpeou a jovem.