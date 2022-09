Quase 12 anos depois de tentar matar uma mulher, réu é condenado à prisão

Julgamento aconteceu no fórum de Patos de Minas (foto: Reprodução/Google Street View)



A pena foi dividida entre os crimes de agressão, pela qual Willian de Castro pegou meses de detenção, e pela tentativa de assassinato, pela qual foram seis anos de prisão. O réu poderá recorrer da decisão em liberdade.



O crime aconteceu em dezembro de 2010, quando Willian de Castro agrediu uma mulher com socos e chutes. A irmã dela tentou ajuda-la, contudo, foi esfaqueada duas vezes pelo homem. Ela foi ferida no braço e no abdômen.



O motivo das agressões foi uma briga entre a mulher de Willian e as duas irmãs. Por causa dessa briga, a esposa dele chegou a ser detida pela Polícia Militar à época.



Isso o levou até às irmãs e foi aí que a briga entre eles começou, chegando às facadas.