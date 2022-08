Homem que matou enteado de 4 anos é condenado a 20 anos de prisão

O homicídio ocorreu no dia 8 de julho de 2019 em residência do Bairro Cidade Nova (foto: Creative/Commons/Divulgação) A 3ª Vara Criminal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, condenou ontem (24/8) Athila Anderson da Silva Domingues a 20 anos de prisão por homicídio qualificado do enteado de 4 anos, ocorrido em julho 2019. A sentença foi dada pelo juiz Stefano Renato Raymundo.

Segundo informações da sentença, foi determinado de início que o condenado cumpra a pena em regime fechado na penitenciária da cidade e, além disso, não é permitido que o condenado recorra em liberdade.

Esse foi o segundo julgamento do réu, sendo que na primeira sessão, em 2020, ele havia sido condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime semiaberto por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Em seu depoimento à Polícia, o padrasto disse que deixou o menino no banheiro tomando banho e foi até os fundos da residência colocar roupas sujas para lavar, sendo que, ao retornar ao banheiro, encontrou a vítima caída no chão.

Porém, laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba apontou que a criança tinha ferimentos recentes na cabeça e nos lábios. E, além disso, durante as investigações, a PC afirmou que tinha indícios de que o menino tinha sido assassinado e que o padrasto fugiu poucos dias depois do crime.

No inquérito da PC, ainda consta que o menino teve a cabeça batida no chão e em parede, sendo que o mesmo sofreu traumatismo craniano que o levou à morte.

Diante das informações da PC, a Promotoria denunciou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio cruel.

Entretanto, ontem a Justiça de Uberaba decidiu para homicídio qualificado, um crime hediondo que ocorre por motivo fútil, com emprego de tortura e que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima.

Além disso, após o julgamento, Athila também foi condenado pelo crime de posse de entorpecente, pois um cigarro de maconha foi encontrado no local do crime.