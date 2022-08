Homem que matou mulher com foice é condenado a 21 anos de prisão

Homem matou a companheira com foice foi condenado a 21 anos de prisão (foto: MPMG) Foi condenado a 21 anos de prisão homem que matou a companheira com golpes de foice, em Varzelândia, no Norte de Minas. Ele foi julgado na última terça-feira (9/8).

Segundo a Promotora de Justiça "o objetivo é garantir a efetiva proteção da saúde psicológica das crianças e dos parentes que irão cuidar delas em virtude da morte da mãe".

O crime foi em dezembro do ano passado no município de Varzelândia. O autor estava com 22 anos de idade, e a vítima 29.

O homem não aceitou o fim do relacionamento, encontrou uma foice foi atrás da mulher e a matou com o instrumento. A enteada do agressor de 5 anos de idade e a filha do casal de 3 anos presenciaram o crime.

Depois do ocorrido o réu ainda tentou suicídio.