Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou ex no Barreiro

Emily Luiza Ferreti Fernandes, 25 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado Thales Tomás do Vale (foto: Reprodução)

A Justiça decretou, neste domingo (7/8), a prisão preventiva do tatuador Thales Tomás do Vale, suspeito de matar a facadas a ex-namorada Emily Luiza Ferretti Fernandes, de 25 anos, no bairro Cardoso, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

"Sua liberdade coloca em risco real não só a ordem pública, mas também a instrução criminal, em especial, da segunda vítima", disse a juíza Lucimeire Rocha.

A liberdade de Thales oferece risco ao irmão da vítima que também foi agredido ao tentar defender Emily, segundo a juíza.



O tatuador confessou o crime ao ser preso e disse ter sido "covarde". A investigação apontou que ele já havia ameaçado e agredido Emily fisicamente.