"Fui covarde", diz homem que matou a ex no Barreiro

Segundo a PM, o tatuador estava com a mesma roupa do dia do crime e o tênis tinha vestígios de sangue (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press) O tatuador Thales Tomas do Vale, de 29 anos, preso por matar a ex-namorada, no bairro Cardoso, na Região do Barreiro, disse estar arrependido. "Fui covarde", declarou em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (05/08).





Ele foi preso em um motel na Avenida Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, na Região Nordeste de BH. Segundo a PM, o tatuador estava com a mesma roupa do dia do crime e o tênis tinha vestígios de sangue.









Ainda de acordo com a polícia, o ex-companheiro de Emily , 25, mora nos Estados Unidos e veio ao Brasil para fazer um curso de tatuagem. Ele não aceitava o fim do relacionamento, que terminou há cerca de seis meses.





O velório da jovem é a partir de 11h, no Velório Municipal Vicente Rodrigues de Paula, na Região do Barreiro. O enterro do corpo será às 14h30.