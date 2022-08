Mulher é esfaqueada pelo ex-marido por causa da guarda da filha adolescente

Em Ilicínea, homem desferiu golpes de faca contra a mulher de 31 anos, que não morreu (foto: jornaldelavras.com.br)

Uma mulher de 31 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro no fim da tarde dessa terça-feira (2/8), em Ilicínea, no Sul de Minas. O autor conseguiu fugir do local. Segundo a Polícia Militar, o motivo do crime seria a guarda da filha adolescente de ambos. A mulher não deixou, posto que o homem é acusado de abusar sexualmente de outra filha adolescente.

Ainda conforme a polícia, a mulher disse que está separada do homem há muito tempo e que ele vinha ameaçando ela e a filha para que a adolescente fosse morar com ele. A mãe não permitiu porque já existe um boletim de ocorrência contra o pai por crimes de abusos sexuais, tortura e agressões cometidos contra uma filha dele, de 17 anos.

A mulher está internada no hospital. O autor segue foragido e a Polícia Militar em rastreamento. A Polícia Civil está investigando o caso.